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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Попала в блокаду

Коммунальщики завалили снегом дом пенсионерки
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Неделя - Сибирь № 52(8106)
Грейдер, пройдя по окраинной улице Барабинска, расчистил дорогу, но при этом завалил снегом дом 89-летней Татьяны Галагановой. Чтобы убрать кучи, поднявшиеся вдвое выше забора, пожилой женщине пришлось нанимать технику.

- Грейдер сгреб снег прямо под забор, засыпал палисадник. А ведь весна начинается, первая оттепель - и меня затопит, - переживает Татьяна Галаганова. - Пришлось три тысячи рублей заплатить: приехали трактор с самосвалом, почистили. Лишь бы снегопадов больше не было, а то ведь опять "закопают".

Фото: iStock
В Приангарье пенсионерка чуть не замерзла насмерть в своем доме

Узнав о такой "услуге" коммунальщиков, в районной прокуратуре заинтересовались действиями сотрудников администрации города Барабинска и коммунальных служб.

- Если будут основания, примем соответствующие меры реагирования, - заверил прокурор района Петр Ромащенко. - Проверим, нуждается ли пожилая женщина в улучшении жилищных условий, оказывают ли ей социальную адресную помощь. Возможно, потребуется признать ее дом ветхим или аварийным.

Состояние дома Татьяны Галагановой на самом деле внушает опасения. Еще год назад лопнула деревянная балка, поддерживающая крышу. Потолок угрожающе провис.

- Сама я уже никакого ремонта сделать не могу, вызвала мастера, он вбил два гвоздя, заверил, что теперь все надежно, и запросил пятьдесят тысяч рублей, - сетует Татьяна Степановна. - Я упросила сбавить цену до сорока тысяч, но все равно, конечно, это для меня дорого. Попросила работницу социальной службы, которая мне по хозяйству помогает, написать в городскую администрацию, чтобы помогли с ремонтом или подыскали какое-то жилье, но ей начальница сказала: никуда писать не надо, бабушка пенсию получает - вот пусть сама и ремонтирует.

Вместо помощи с ремонтом Татьяне Степановне предложили перебраться в дом престарелых. Социальный работник настойчиво убеждала, что это ей во благо, и, как утверждает пенсионерка, заставила расписаться в каких-то бумагах. Впрочем, там Татьяна Галаганова написала лишь одно слово: "Воздерживаюсь".

Жаловаться куда-то женщина не привыкла, справляется своими силами. Попросила один раз помочь, отказали - чего же спорить. Даже размер пенсии ее устраивает: "Мне хватает, я ведь не пью, не курю", - улыбается пенсионерка.

- В Барабинске с уборкой снега беда, - отмечает депутат городского совета Константин Терещенко. - В прошлом году, вместо того чтобы выделить деньги на дополнительный трактор, администрация приобрела иномарку для главы города. Сегодня он заверяет, что техника выходит на улицы с четырех утра и работает по шестнадцать часов, но люди проверяли - раньше восьми утра ни один грейдер на улицы не вышел.

Тем временем

Как рассказал координатор организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов, Татьяне Галагановой окажут правовую поддержку. Запрос о возможности получения муниципального жилья уже направили в администрацию города и областное министерство труда и социальной защиты.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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