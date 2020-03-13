Одноэтажный дом барачного типа расположен на проспекте Гамидова в Махачкале. В нем проживают семь семей. Дом был признан аварийным еще в 2015 году, но махачкалинские власти до сих пор не торопятся переселять людей.

- В 2018 году суд признал бездействие представителей администрации города незаконным и обязал расселить дом. За эти годы куда мы только ни обращались, но получали лишь отписки и пустые обещания. Дома с условиями даже лучше, чем у нас, уже расселили, а мы вынуждены скитаться по съемным квартирам, - рассказывает Магомед Гаджимагомедов.

За поддержкой жители дома обратились в региональное отделение ОНФ.

Проведенная экспертиза показала, что в 2015 году фактический износ дома составил более 80 процентов, поэтому его признали непригодным для жилья. С каждым годом положение становилось все хуже, стали рушиться потолки и стены. В 2018 году чиновники мэрии пообещали включить дом в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на... 2024 год.

- Медлить с решением этого вопроса нельзя. Дом в ужасном состоянии и в любой момент может обвалиться, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамбулат Магомедов.

Теперь чиновники обещают перенести сроки переселения на 2021 год.