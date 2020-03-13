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13.03.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы России, где больше всего болеют гриппом и ОРВИ

Текст: Андрей Полынский
Лидером антирейтинга регионов по заболеваемости гриппом стала Карачаево-Черкесия, на втором месте - Амурская область и на третьем месте - Ставропольский край.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Таковы данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые основываются на статистике за девять месяцев 2019 года (есть в распоряжении "РГ"). В целом число россиян, заболевших гриппом, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Заболеваемость заметно увеличилась в регионах, граничащих с Китаем, а также на Кавказе. Что касается лидеров антирейтинга, то в Карачаево-Черкесии рост заболеваемости увеличился в 57 раз, в Амурской области - в 12 раз и в Ставропольском крае - в 10 раз. Тем временем уже в этом году Роспотребнадзор подсчитал, что на десятую неделю этого года превышение недельных эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 19 российских регионов. Болеют преимущественно дети 7-14 лет и взрослые.

Что касается исследования FinExpertiza, то аналитики особо отметили два федеральных округа, где заболеваемость снизилась. Это Приволжский - на 15 процентов и Центральный - на 12,6 процента. Наиболее позитивная динамика фиксируется в Тульской области (-75 процентов), Липецкой области (-73 процента), Чукотском автономном округе (-70 процентов). В Москве заболеваемость в 2019 году тоже снизилась - на 2,5 процента.

В целом по стране за девять месяцев 2019 года заболели гриппом 48,8 человек на каждые 100 тысяч населения. Самая высокая заболеваемость в абсолютных цифрах была зафиксирована в Еврейской автономной области (298 человек на 100 тысяч), Магаданской области (255 человек), Ямало-Ненецком автономном округе (239,5 человека), Забайкальском крае (234 человека), Астраханской области (210 человек).

Лидером по заболеваемости среди федеральных округов стал Дальневосточный федеральный округ, где в среднем гриппом заразились 94,5 человека на 100 тысяч.

Предоставлено аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza
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