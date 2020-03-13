Осужденный экс-мэр Махачкалы Саид Амиров попросил о помиловании

Отбывающий в колонии "Черный дельфин" пожизненный срок экс-мэр Махачкалы Саид Амиров обратился к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с прошением о помиловании.

Как сообщает ТАСС, ранее Саид Амиров обращался в региональную комиссию по вопросам помилования. После рассмотрения документов в установленном порядке они были направлены главе области.

Напомним, что пожизненный срок экс-мэр Махачкалы получил по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

В 2015 году суд установил, что Саид Амиров и его подручные причастны к убийству исполняющего обязанности руководителя территориального следственного органа СУ СК РФ по Дагестану Арсена Гаджибекова. Кроме того, бывший чиновник был признан виновным к подготовке покушения на руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева. Пассажирский самолет, в котором летел Муртазалиев, должны были сбить по его указанию из переносного зенитно-ракетного комплекса.