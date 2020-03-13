В Дагестане начались перебои с детским питанием

В семье Багомаевых из Махачкалы рассказали, что их четырехмесячному ребенку всего один раз удалось попробовать рекомендованное врачами детское питание.

- На месяц должны выдавать 12 пачек молочной смеси. Но его сейчас нет в наличии, и врач выписал "Нан", причем для более старшего возраста, для малышей и этой смеси не оказалось, - говорит отец ребенка Сайдулла Багомаев.

Как семья выходит из ситуации? Папе приходится идти на рынок и менять полученную смесь, причем с доплатой.

В республике согласно постановлению правительства РД от 5 марта 2019 года, продуктовые наборы положены детям до трех лет, но только из малоимущих и многодетных семей. После получения справки из управления социальной защиты по месту жительства о том, что семья является малоимущей, педиатр в поликлинике выписывает рецепт. Но и он, как оказалось, не гарантирует своевременное получение каши и смесей для малюток.

В минздраве Дагестана рассказали, что задержка с получением детского питания вызвана затянувшейся процедурой электронных торгов.

"С победителем торгов будет заключен контракт, и детское питание поступит в пункты выдачи", - сообщил представитель министерства.

Количество и ассортимент продуктовых наборов зависит от медицинских показаний, диагноза, массы тела и возраста ребенка.

"Часто поступают вопросы по поводу торговых марок. Ассортимент продукции зависит от результатов аукциона на закупку питания. Поставщики, выигравшие торги, обеспечивают раздаточные пункты продукцией. Выбрать торговую марку на свое усмотрение нельзя, это нарушение действующего законодательства о госзакупках", - рассказали в минздраве.

Контакт

Если вам необоснованно отказали в выдаче детского питания, необходимо сообщить об этом на "горячую линию" минздрава: (8722) 67-28-03, (8722) 68-32-25.