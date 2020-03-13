Петербург и Ленобласть объединяют усилия в борьбе с коронавирусом

В Петербурге и Ленинградской области введут режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующая договоренность достигнута сегодня на рабочей встрече глав регионов Александра Беглова и Александра Дрозденко.

- В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции руководители регионов приняли решение консолидировать усилия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории агломерации, - сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время готовится постановление о введении на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь Александр Дрозденко поручил "включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний", сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.