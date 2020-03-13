Росгидромет составил список городов в зоне риска подтопления

Подтопления прибрежных частей многих населенных пунктов России возможны в пиковые периоды весеннего половодья. Об этом сообщает Росгидромет.

В частности, в списке населенных пунктов, в которых возможны такие подтопления, значатся: г. Тихвин, г. Тосно, г. Любань (Ленинградская область); г. Великий Новгород (Новгородская область); г. Киров и населенные пункты, расположенные в бассейне р. Вятка на территории Кировской области; населенные пункты на р. Северной Двине при формировании заторов льда: гг. Архангельск, Красавино, с. Холмогоры, д. Телегово, с. Емецк, с. Кузомень (Архангельская область), г. Нарьян-Мар, с. Усть-Кожва, с. Ермицы (Ненецкий АО).

Возможно подтопление пониженных прибрежных участков городов Стерлитамак, Уфа и Бирск, а также подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек (Республика Башкирия); подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, дачных участков и хозяйственных объектов на реках Обь в районе с. Усть-Чарышская Пристань, г. Барнаул, г. Камень-на-Оби, Чапша - с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей - с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш - с. Ельцовка, Бурла - с. Хабары (Алтайский край). Также есть опасность подтопления в г. Новокузнецк, пгт. Крапивино и г. Кемерово, Мраз-Су - г. Мыски, р. Кондома - пгт. Кузедеево, Кия у г. Мариинск (Кемеровская область); г. Новосибирск (дачные участки), Бакса - с. Пихтовка, Карасук - с. Черновка (Новосибирская область);

Более подробную информацию о всех местах возможных затоплений можно узнать на сайте Росгидромета.

По данным Росгидромета, средняя за зиму 2019/2020 годов температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России - в среднем на 3-7 градусов. Более того, в январе на европейской части России она была на 7-10 градусов теплее нормы, на азиатской части - на 7-12 градусов.

Из-за теплой погоды к концу первой декады марта уже вскрылись ото льда верховья Волги, Нижняя Волга, Ока, Дон, Верхний Днепр, Западная Двина и их притоки. На некоторых реках азиатской части страны (Обь, Иртыш, Тобол) этот процесс начнется в первой декаде апреле. На большинстве рек России максимумы половодья в этом году ожидаются близкими к норме или ниже средних многолетних значений.