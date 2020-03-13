Росгидромет составил список городов в зоне риска подтопления

Новости

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге 12:45
В Казахстане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом 12:43
Лукашенко призвал милицию подключиться к борьбе с коронавирусом 12:29
Финские ученые выяснили, как стресс влияет на продолжительность жизни 12:26
В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников 12:11
Чемпионат Европы по дзюдо в Праге перенесли из-за пандемии коронавируса 12:08
В ЦФО без электричества осталось больше ста населенных пунктов 12:08
Уральца задержали за преступление 20-летней давности 12:07
Петербург и Ленобласть объединяют усилия в борьбе с коронавирусом 12:06
Сибирские ученые: Ситуация с коронавирусом стабилизируется к лету 12:02
На Украине нашли редкий "Восход" без пробега 12:01
Лукашенко потребовал более эффективной работы от милиции 12:00
Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку 11:57
Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей 11:53
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году 11:45
На омича завели дело за объявление в соцсетях от имени соседки 11:38
Глава МВД Австралии заразился коронавирусом 11:36
В Москве откроется более трех тысяч летних кафе 11:31
В Эстонии объявили ЧП из-за пандемии коронавируса 11:28
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски 11:28
В Подмосковье вандалы испортили памятник "Катюше" 11:25
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США 11:25
Гознак напомнил об устойчивости российских банкнот к вирусам 11:25
В Китае пандемия коронавируса пошла на спад 11:16
В Хабаровске экс-зампреду краевого правительства дали условный срок 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
13.03.2020 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росгидромет составил список городов в зоне риска подтопления

Текст: Ольга Игнатова
Подтопления прибрежных частей многих населенных пунктов России возможны в пиковые периоды весеннего половодья. Об этом сообщает Росгидромет.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В частности, в списке населенных пунктов, в которых возможны такие подтопления, значатся: г. Тихвин, г. Тосно, г. Любань (Ленинградская область); г. Великий Новгород (Новгородская область); г. Киров и населенные пункты, расположенные в бассейне р. Вятка на территории Кировской области; населенные пункты на р. Северной Двине при формировании заторов льда: гг. Архангельск, Красавино, с. Холмогоры, д. Телегово, с. Емецк, с. Кузомень (Архангельская область), г. Нарьян-Мар, с. Усть-Кожва, с. Ермицы (Ненецкий АО).

Фото: Владимир Аносов/РГ
Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон

Возможно подтопление пониженных прибрежных участков городов Стерлитамак, Уфа и Бирск, а также подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек (Республика Башкирия); подтопление прибрежных территорий населенных пунктов, дачных участков и хозяйственных объектов на реках Обь в районе с. Усть-Чарышская Пристань, г. Барнаул, г. Камень-на-Оби, Чапша - с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей - с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш - с. Ельцовка, Бурла - с. Хабары (Алтайский край). Также есть опасность подтопления в г. Новокузнецк, пгт. Крапивино и г. Кемерово, Мраз-Су - г. Мыски, р. Кондома - пгт. Кузедеево, Кия у г. Мариинск (Кемеровская область); г. Новосибирск (дачные участки), Бакса - с. Пихтовка, Карасук - с. Черновка (Новосибирская область);

Более подробную информацию о всех местах возможных затоплений можно узнать на сайте Росгидромета.

По данным Росгидромета, средняя за зиму 2019/2020 годов температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России - в среднем на 3-7 градусов. Более того, в январе на европейской части России она была на 7-10 градусов теплее нормы, на азиатской части - на 7-12 градусов.

Из-за теплой погоды к концу первой декады марта уже вскрылись ото льда верховья Волги, Нижняя Волга, Ока, Дон, Верхний Днепр, Западная Двина и их притоки. На некоторых реках азиатской части страны (Обь, Иртыш, Тобол) этот процесс начнется в первой декаде апреле. На большинстве рек России максимумы половодья в этом году ожидаются близкими к норме или ниже средних многолетних значений.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Паводки в России

Главное сегодня

Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
МИД Китая: Коронавирус в Ухань завезли американские военные
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности
Little Big представили песню для "Евровидения", о которой и так все догадывались
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически