В Мурманске из-за снежной бури столкнулись 13 автомобилей

Снежная буря, которая обрушилась в первой половине дня на Мурманск и продолжается до сих пор, создала множество проблем автомобилистам. С 8.00 перекрыто движение по федеральной автодороге Р-21 "Кола" на участке 1470-1510 км до улучшения погодных условий. На участке Восточной объездной дороги между улицами Рогозерской и Кооперативной столкнулись 13 автомобилей, создав километровую пробку.

- Двое пострадавших обслужены амбулаторно бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказались, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - На данном участке произошло более 5 ДТП на расстоянии 500-600 метров друг от друга. В связи с ухудшением погодных условий убедительно просим воздержаться от использования личного транспорта.

Впрочем, большинство автомобилистов эту просьбу проигнорировали. По сообщениям водителей в соцсетях, в Мурманске затруднено движение на выезде в сторону Североморска, в районе Фадеева ручья в сторону моста через Кольский залив, периодический возникают пробки на проспекте Ленина и на Кольском проспекте, на повороте с улицы Свердлова в сторону мусоросжигательного завода. Во дворах городов и поселков Заполярья образовались глубокие сугробы и снежные заносы.

- В Видяево во дворе машины на сугробы садятся, - пишет пользователь соцсети Елена Ярмошик, предостерегая других автовладельцев от поездок. - Сильно сомневаюсь, что можно проехать по участку дороги между Североморском и Мурманском. Лучше переждите. У многих дела, но они вряд ли настолько важны, чтобы в нулевую видимость ехать и рисковать жизнью. Если встрянете, мало шансов, что кто-то вас вытащит.