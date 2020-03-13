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13.03.2020 11:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи выступил с отчетом о работе Кабинета министров РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Государственной филармонии республики состоялось XLVII заседание Госсовета-Хасэ РА, на которой в соответствии с Конституцией РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы Кабинета министров региона в 2019 году.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В работе сессии приняли участие депутаты парламента, члены Кабинета министров республики, руководители федеральных и республиканских служб и ведомств, делегации муниципальных образований, представители общественных и национально-культурных объединений. Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи провел совещание Кабинета министров РА

В своем выступлении глава Адыгеи акцентировал внимание на реализации нацпроектов, инициированных президентом России. Главная их цель - ускоренное развитие важнейших направлений экономики и социальной сферы, в том числе демографии, здравоохранения, образования, экологии, культуры и спорта.

"Как подчеркивает глава государства, "национальные проекты - это уникальный инструмент и ничего подобного раньше по масштабу, по охвату в стране никогда не было, ничего подобного не применялось для достижения целей в ключевых сферах жизни". Адыгея, как и все субъекты страны, получила мощный ресурс, который серьезно усилил наши возможности по развитию республики", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что на реализации нацпроектов в регионе были сконцентрированы все финансовые, административные и общественные ресурсы. Госсовет-Хасэ РА в целях законодательного обеспечения нацпроектов принял 59 законопроектов, внесенных главой Адыгеи и Кабинетом министров в качестве законодательной инициативы. Во главу угла была поставлена задача улучшения качества жизни населения и создания благоприятных условий для поступательного развития республики.

Говоря о ключевых направлениях работы с федеральным центром, Мурат Кумпилов также отметил важность разработанной Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года. В течение пяти лет регион будет получать 1 млрд рублей ежегодно на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении социальных объектов, развитии малого и среднего предпринимательства. Отдельно было сказано о взаимодействии с руководством Совета Федерации РФ, Госдумы и реализации партийных проектов ВПП "Единая Россия", нацеленных на создание комфортных условий проживания.

Кроме того, Мурат Кумпилов отметил, что в прошлом году Адыгея стала площадкой для проведения встречи президента России с широкой общественностью по вопросам развития АПК. Глава страны положительно оценил работу по развитию АПК региона и особо указал на то, что все намеченные планы в рамках национальных проектов должны быть в полной мере реализованы.

В ходе отчета глава республики также обозначил основные параметры консолидированного бюджета, темп роста которого составил 112 % к уровню 2018 года, и достигнутые показатели в экономике, социальной сфере, здравоохранении, образовании, культуре и спорте. Наряду с этим было отмечено, что, по оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, за достижение наилучших значений показателей нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 350 млн рублей.

Вместе с тем Мурат Кумпилов указал на задачи, которые необходимо продолжить решать исполнительным органам власти. В первую очередь это касается дальнейшей эффективной реализации нацпроектов, наращивания инвестиционного потенциала, снижения энергодефицита, стимулирования предпринимательской активности, улучшения демографии и развития социальной сферы. Все это в конечном итоге должно поднять на качественно новый уровень благополучие граждан. Минувший год положил начало реализации масштабных планов в сфере строительства жилья, дорожного строительства, возведения и реконструкции школ, детсадов, лечебных учреждений, домов культуры, а также мероприятий по повышению качества и доступности образования, оказания медицинских услуг. И эта работа требует продолжения.

Фото: Алексей Гусев
Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки материнства и детства в РА

Было отмечено, что для продолжения эффективной социальной политики в регионах особую значимость приобретают предложенные президентом государства поправки в Конституцию РФ, которые направлены на усиление социальной защиты населения и дальнейшее развитие страны.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность объявленного в России Года памяти и славы в рамках празднования 75-летия Великой Победы. По мнению главы республики, масштабное празднование юбилейной даты должно стать данью памяти подвигам поколения героев и общим вкладом в сохранение исторической памяти.

В своем выступлении руководитель региона особо подчеркнул, что главную оценку деятельности власти дают люди и что необходимо ориентироваться на их запросы, поддерживать с ними прямой диалог, вовлекать во все проводимые преобразования.

"Наша работа продолжается, и прошу помнить о главном - от нас ждут реальных изменений, которые должны видеть сами жители республики - жители каждого аула, хутора, поселка", - сказал глава Адыгеи.

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