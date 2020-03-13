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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Санитарный кордон

В регионы юга России пытаются не пропустить коронавирус
Текст: Наталья Коротченко, Елена Мелихова, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 52(8106)
Население южных городов с пониманием относится к действиям, которые предпринимают власти, чтобы не допустить распространения стремительно завоевывающей мир новой инфекции.
Фото: Пресс-служба аэропорта Платов В международном аэропорту Платов прошли специальные учения по выявлению и ликвидации очага опасной инфекционной болезни. Фото: Пресс-служба аэропорта Платов
В международном аэропорту Платов прошли специальные учения по выявлению и ликвидации очага опасной инфекционной болезни. Фото: Пресс-служба аэропорта Платов

В Ростовской области не выявлено ни одного случая коронавируса. Тем не менее под медицинским наблюдением сегодня находятся 46 человек - 42 россиянина и четыре гражданина Китая. А всего с начала года под наблюдением оказалось 367 человек. С февраля между Ростовской областью и Китаем отменены прямые авиарейсы. Но пока авиасообщение существовало, регион принял четыре борта. После посадки самолета все пассажиры прошли медицинский контроль.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Сейчас самолеты напрямую не летают из Китая на Дон. Однако мы работаем в плотном контакте с аэропортом Шереметьево, который принимает рейсы из Китая и из других стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Первичное обследование пассажиры проходят по прибытии в московский аэропорт. И если они дальше следуют в Ростовскую область, нам поступает информация и мы принимаем профилактические меры уже на месте, - сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев. - Карантин с момента пересечения границы составляет 14 дней. Бригада медиков обследует жилищные условия такого пассажира. Если это изолированная квартира или частный дом, прибывший из-за рубежа остается на время карантина дома. Но если он проживает в коммунальной квартире или в общежитии, то его временно поселят в обсерватор. Для этих целей выделены специально оборудованные боксы в медучреждениях.

В Астраханской области санитарно-карантинный контроль действует во всех пунктах пропуска через госграницу: в аэропорту, в морских портах Оля и Астрахань.

"Наши сотрудники работают круглосуточно. У транзитных пассажиров и экипажа, которые прибывают из-за рубежа, с помощью специального прибора бесконтактным способом измеряем температуру", - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
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В обсерваторе, открытом в Наримановской районной больнице, пока только один человек - педагог астраханского вуза, вернувшийся из Китая. Кстати, образовательные учреждения находятся на особом контроле. Все учебные учреждения, в которых есть иностранные студенты или сотрудники, выезжающие за границу, уведомляют об их передвижениях Роспотребнадзор.

"Студенты как заехали в сентябре, так и не выезжали, и новых приезжих не было", - сообщили в ведомстве.

В областной инфекционной больнице сформирован дополнительный коечный фонд, чтобы в случае необходимости оперативно обеспечить госпитализацию пациентов. Кроме этого, минздрав области в два раза увеличил число бригад скорой помощи, для работы привлекли специалистов медколледжа и врачей-ординаторов медуниверситета.

Фото: Reuters/Aly Song
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В Волгограде пока не отменили ни одно массовое мероприятие, карантина в школах нет. Но меры профилактики также принимают. Медики провели обследование граждан, прибывших из Китая. На конец февраля таких было 15: пятеро местных жителей и десять иностранцев. Из Волгограда сейчас летает только один заграничный авиарейс, в Дубай. Однако ОАЭ входит в список стран, где обнаружен коронавирус.

- Была оперативно проведена внеплановая ревизия вентиляционных систем всех помещений. Сотрудники группы риска обеспечены средствами индивидуальной защиты, - рассказала "РГ" пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Тем временем

Как сообщили в минздраве области, сейчас на карантине находится прибывшее в Астраханскую область судно из Ирана с 13 членами экипажа. При проверке были выявлены признаки ОРВИ у одного из моряков. Судно в порту не швартовалось: моряка эвакуировали на лодке на берег и госпитализировали в обсервацию. У всех членов экипажа взяты экспресс-тесты на определение коронавируса.

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