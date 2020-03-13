На Кубани загорелась крупная птицефабрика "Лабинская"

В предгорном районе Краснодарского края в пятницу вечером начался крупный пожар на птицеводческом заводе "Лабинский" (одно из крупнейших предприятий Лабинского района местные жители с давних пор именуют "птицефабрикой"). По информации пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, площадь пожара на данный момент составляет 1200 квадратных метров.

"Сообщение о возгорании на территории племенного птицеводческого завода "Лабинск", который расположен на улице Коммунистическая, 40 в поселке Прохладный, поступило на пульт дежурного 17.45, - рассказали в ведомстве. - Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств".

На месте пожара (по предварительны данным, загорелся один из корпусов предприятия, в котором проходит капитальный ремонт) работают 15 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

Им на помощь уже выдвинулись спасатели из других мест - поселок Прохладный находится в десятке километров от города Лабинска.