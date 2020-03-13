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12.03.2020 20:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корзинка вместо скальпеля

Камень удалили без единого разреза
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
В больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону спасли жизнь 84-летнего пенсионера. В силу возраста и сопутствующих заболеваний существовал огромный риск проведения полостной операции пожилому пациенту. Но благодаря современным технологиям от полусантиметрового камня в желчном протоке его избавили без единого разреза.
Во время операции пациент был в сознании. Слышал и видел все, что происходит в операционной. Фото: atracurium_ / iStock Во время операции пациент был в сознании. Слышал и видел все, что происходит в операционной. Фото: atracurium_ / iStock
Во время операции пациент был в сознании. Слышал и видел все, что происходит в операционной. Фото: atracurium_ / iStock

- Такая комбинация малоинвазивных методик применяется у нас недавно, но уже отлично себя зарекомендовала, - говорит заместитель главного врача по хирургии БСМП Вадим Бондаренко. - Ее преимущества: отсутствие общего наркоза, маленький срок восстановления.

Фото: iStock
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Пациент Петр Климченко ребенком пережил войну, оккупацию. Повзрослев, связал свою жизнь с МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе.

- Когда я почувствовал себя плохо, обратил внимание - пожелтели сперва белки глаз, потом кожа. Ужасно болел живот, - рассказывает он.

Пожилой человек оказался в больнице в критическом состоянии: камень перекрыл желчный проток, из-за чего желчь не отходит и отравляет организм. Если бы не современные методы, пришлось бы оперировать по старинке. Но чем бы это окончилось?..

На первом этапе под контролем аппарата УЗИ через живот пациенту сделали прокол и дренаж вывели из желчного пузыря наружу - для оттока желчи. Состояние больного улучшилось. Однако было необходимо избавить его от камня, который встал пробкой в желчевыводящих путях. В норме диаметр желчного протока не превышает десяти миллиметров. Но рентген показал: диаметр камня намного больше!

- Доуденоскопом через пищевод, миновав желудок, мы достигли двенадцатиперстной кишки. Подойдя к месту, где в нее впадает общий желчный проток, при помощи эндоскопической корзинки (специальной насадки) удалось крепко захватить камень... - рассказывает доктор Бондаренко.

Фото: iStock
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Во время операции все движения доуденоскопа по организму пациента видны на мониторе через встроенную миниатюрную камеру. Все манипуляции требуют четкости и тонкости. Как только было сделано все необходимое, желчь сразу беспрепятственно направилась в свое русло. Как отметил заведующий отделением хирургии Михаил Турбин, особенно актуальны подобные вмешательства для пациентов в солидном возрасте. Они позволяют выполнить поставленную задачу быстро и с наименьшими осложнениями.

- Во время операции я был в сознании, слышал и видел все, что происходило в операционной, - говорит Петр Александрович. - Скажи мне кто об этом раньше, подумал бы: фантастика!

На следующий после операции день он уже мог вставать с кровати и ходить по палате. А еще через день ушел домой. Пациенты за такие операции не платят. Они проводятся в рамках ОМС.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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