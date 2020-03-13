Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом

В Волгоградской области военнослужащие провели учения, в ходе которых тренировались бороться с распространением вирусной инфекции. В маневрах были задействованы свыше 300 солдат и офицеров полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

По легенде учений, в закрытом военном гарнизоне появилась информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции.

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В тренировке были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14КМ.