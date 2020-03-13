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13.03.2020 13:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области военнослужащие провели учения, в ходе которых тренировались бороться с распространением вирусной инфекции. В маневрах были задействованы свыше 300 солдат и офицеров полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO
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По легенде учений, в закрытом военном гарнизоне появилась информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции.

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В тренировке были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Фото

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