Симферополец оставил в банкомате 99 тысяч рублей

Отдел полиции Симферополя раскрыл необычную кражу из банкомата, который выдал наличные не владельцу дебетовой карты, а случайному человеку. "Счастливая" обладательница 99 тысяч рублей стал фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

35-летний симферополец обратился в отделение полиции с заявлением, в котором изложил обстоятельства потери круглой суммы. После ввода пин-кода и запроса на выдачу денег банкомат вернул ему карточку, а банкноты по какой-то причине остались внутри аппарата. Клиент ушел ни с чем, но позже ему пришло SMS о списании 99 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили 55-летнюю жительницу Белогорского района, которая чистосердечно призналась в совершении кражи, - рассказали финал этой истории в пресс-службе МВД. - С ее слов, подойдя к банкомату, она увидела крупную сумму денег. Но вместо того, чтобы вернуть деньги законному владельцу или сообщить о произошедшем банкирам, забрала наличность себе.

Теперь же следственный отдел Киевского района УМВД России по Симферополю возбудил в отношении нее уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но в дальнейшем ей грозит приговор суда о лишении свободы до пяти лет.