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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Дедовщина" по-детски

Что произошло в ростовском социально-реабилитационном центре
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 52(8106)
В социально-реабилитационном центре для временного пребывания детей от трех до 15 лет в Ростове-на-Дону уволен директор и его заместитель по воспитательной работе. На руководителя учреждения заведено уголовное дело по подозрению в халатности и необеспечении безопасности воспитанников.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости В том, что происходило за стенами детского учреждения, теперь разбираются следователи. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В том, что происходило за стенами детского учреждения, теперь разбираются следователи. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Его подопечный регулярно избивал троих младших детей, пока один из пострадавших не пожаловался на побои школьному учителю (детей из центра, в зависимости от возраста, отвозят на учебу в местную школу или детский сад).

Фото: iStock
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После того как информация просочилась в СМИ, следственные органы организовали проверку, по ее итогам возбуждено уголовное дело. Что же произошло в учреждении, призванном, как следует из самого его названия, оказывать детям социальную и психологическую поддержку? Под угрозой расправы подросток заставлял других работать на себя, например, стирать его вещи. Свои темные делишки он совершал ночью, когда няни в комнате не было.

- Он всех в нашей группе бил, а меня сильно по лицу, - рассказал журналистам один из мальчиков, пострадавших от хулигана.

Неужели никто ничего не замечал? Как выяснилось, медсестра центра обнаружила синяки у малышей и даже написала докладную записку на имя директора. Но меры приняты не были. Вскоре в областную прокуратуру поступила коллективная жалоба сотрудников центра на его руководителя. Они обвинили его не только в бездействии, но и в плохом снабжении учреждения - якобы даже медикаменты приходилось покупать за свой счет. Сейчас в центре чуть ли не ежедневно проводятся проверки правоохранительными структурами и чиновниками ведомств. Журналистам тут не рады.

"Времени нет на журналистов, меня во все инстанции вызывают, вот и сейчас хожу с проверяющими", - сказал исполняющий обязанности директора учреждения Владимир Зайцев по телефону. Но мы все-таки приехали.

- Я всего десять дней в должности, а такое чувство, что полгода, - признался Владимир Зайцев. До назначения исполняющим обязанности руководителя центра он занимался административно-хозяйственными вопросами.

Фото: Пресс-служба "Мой социальный центр"
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- Раньше с воспитанниками не доводилось общаться. Сейчас работаю с сотрудниками и с детьми, выясняю, чего не хватает, что нужно. В случившемся стараюсь не копаться: что было, то было. Но там, где дети, всегда возможны проблемы, - сетует он. - Ведь в центр в основном попадают дети из неблагополучных семей, подчас с медицинскими и психологическими проблемами.

Человека, до сих пор не имеющего никакого отношения к педагогике и вдруг вынужденного отвечать за такой непростой участок, понять можно. Он ссылается на тайну следствия и защиту прав детей и подчеркивает, что не вправе говорить о случившемся. Представитель министерства труда и соцразвития области Наталья Яковлева сообщила, что учреждение работает стабильно, в штатном режиме.

- Была проверка текущей деятельности центра. Ежедневно мы посещаем его, проверяем питание, содержание воспитанников, обеспечение инвентарем, лекарственными препаратами, культурно-досуговую занятость, - отчиталась Наталья Яковлева.

Прямая речь

Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области:

- Нашумевший случай в ростовском социально-реабилитационном центре произошел, на мой взгляд, потому, что руководством учреждения был упущен контроль за исполнением подчиненными своих обязанностей. Следственные органы должны проверить все досконально, и это дело не одного дня. С "героем" истории - подростком, которого после скандала забрал домой отец, будет проводиться профилактическая работа. Следователи дадут оценку, был ли состав преступления в его действиях. Это ребенок из обычной семьи, но находящейся в трудной жизненной ситуации, он попал в центр из-за конфликта между родителями.

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