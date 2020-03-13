В Армянске ложный донос ускорил ремонт квартиры многодетной семьи

Только анонимка, в которой было сказано о неблагоприятных условиях проживания двух детей заставила местные власти помочь многодетной матери Ольге Резугиной. Осмотрев квартиру, в которой семья провела 11 лет, социальные педагоги сочли бытовые условия неудовлетворительными. А затем, по словам матери, привели основания для изъятия детей, в том числе "ненадлежащие условия проживания".

"Между кухней и залом была дыра"

В арендуемой квартире площадью 39 квадратов Ольга Резугина и ее супруг Андрей живут с тремя детьми: 5-летним Максимом, 11-летним Артемом и 19-летним Александром, у которого семь лет назад диагностировали остеосаркому.

Со средним сыном Артемом Ольга расставалась один раз в жизни на один год и три месяца: тогда она находилась рядом Сашей в одной из клиник Киева.

- Младший вообще от меня не отходит, - признается многодетная мать. - Оно и понятно: до четырех лет, пока ожидали своей очереди в детский сад, просидел дома.

Для Артема и Максима съемная двушка стала отчим домом.

- Мы арендуем жилье, - поясняет с порога Ольга, пытаясь удержать рвущегося за дверь кокер-спаниеля Бонифация, а затем приглашает в зал. - Нашей пятиэтажке около 40 лет, я живу в ней уже 20. Сначала арендовала квартиру в другом подъезде, а эту мы запланировали впоследствии выкупить. Когда вселялись, в квартире не было обоев, а в стене между кухней и детской была дыра. Но мы ее залатали.

Как бы там ни было, ни старую мебель, ни дырявый линолеум на кухне, ни плесень на потолке в детской вряд ли можно расценивать как прямую угрозу жизни и здоровью детей.

- Когда средним сыном была беременна, клеила обои, почувствовала, что пора рожать, и отправилась в роддом, - вспоминает Резугина. - За годы жизни здесь заменили всю сантехнику, установили окна, газовые колонку и котел. Ванна, правда, до сих пор старая. Котел пришлось установить, когда Саша заболел, чтобы в квартире было всегда тепло. После курсов химиотерапии иммунитет был настолько ослабленным, что малейшая простуда могла спровоцировать рецидив.

Шоковая терапия

Визит представителей органов опеки и попечительства стал для Ольги настоящей шоковой терапией.

- Когда пришли сотрудники городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, Александр дома был один, побоялся открыть дверь незнакомым людям, - рассказывает она. - В тот момент я находилась в больнице, вот уже девять месяцев страдаю от заболевания, которое мне никак не могут диагностировать. Соседке социальные педагоги сказали, что пришли из-за анонимного сообщения, автор которого пожаловался на алкоголиков, чьи дети якобы не посещают ни школу, ни детский сад.

Пытаясь выяснить, кто автор анонимки, Ольга обратилась к воспитательнице детсада, в группе которой в дошкольные годы находился средний сын.

- Но воспитатель сказала, что впервые об этом слышит, - говорит Резугина. - Знающая о моих проблемах со здоровьем классный руководитель Артема в ответ на вопрос, не она ли случайно привлекла внимание опеки к нашей семье, отшутилась: "Тебе правильный диагноз поставили?" Ведь она три года ходила к нам домой, когда старшего из-за болезни перевели на домашнее обучение, и прекрасно знакома с нашими условиями.

Спасибо "доброжелателю"

Позже, уже по согласованию с Ольгой, специалисты отдела осмотрели квартиру и признали ее санитарно-гигиеническое состояние неудовлетворительным, рекомендовав провести косметический ремонт. Резугина рассказала о проблеме главе общественной организации "Жизнь в твоих руках" Екатерине Горелкиной, которая более пяти лет оказывает помощь старшему сыну. Она направила обращение главе республики Сергею Аксенову с просьбой вмешаться в ситуацию.

- До этого в администрации Армянска не предложили этой семье никакой помощи, - возмущается Екатерина. - Им отказали в постановке на квартирный учет. Не стоит семья и в очереди на получение земельного участка.

Через считанные дни после обращения в гости к Ольге пожаловал глава администрации Армянска Василий Телиженко. Осмотрев квартиру, он уточнил перечень необходимых для ремонта материалов, после чего передал Ольге рулоны обоев на обе комнаты, известь, клей и грунтовку. Это первый случай, когда она получила помощь от властей Армянска. А вот анониму, по ложному доносу которого органы опеки проявили интерес к жилью многодетной семьи, Ольга искренне благодарна.

- Правда, большое спасибо этому "доброжелателю"! - улыбается многодетная мать. - Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нашей семьей заинтересовались власти, помогли с материалами - теперь уж точно сделаем в квартире долгожданный ремонт.

Комментарий

Елена Богданова, начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Армянска:

- Основанием для изъятия детей из семьи может стать наличие угрозы их жизни и здоровью, чего в этом случае нет. Но квартира нуждается в ремонте: там очень старые обои, детская комната не побелена.

Что касается постановки на квартирный учет, то у Ольги Резугиной есть необходимая жилплощадь в приватизированной квартире ее мамы. Согласно решению городского совета, на территории Армянска учетная норма жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан жильем для постановки их на учет как нуждающихся в жилых помещениях, составляет восемь квадратных метров общей площади на одного человека.

В ответ на мой запрос в отделе имущественных и земельных отношений Армянской администрации сообщили, что с вопросом о постановке в очередь на получение бесплатного земельного участка многодетная мать не обращалась.