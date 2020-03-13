В Краснодаре прошла 30-я, юбилейная крупнейшая строительно-архитектурная выставка юга России "ЮгБилд". Компания "КНАУФ", которая выступила ее генеральным партнером, представила здесь собственную экспозицию материалов и технологий, на которые можно не только посмотреть, но и опробовать.

Испытать на себе потребительские качества материалов и конструкций компании помогли посетителям многочисленные интерактивные стенды. Звукоизоляция, акустический комфорт, высокая прочность были представлены почти как аттракцион: можно покачаться в гамаке и поиграть в "шумного соседа". Но все максимально серьезно: до мельчайших деталей проработанная технология, параметры, подтвержденные результатами испытаний в специализированных центрах, полный комплект технической документации.

На пресс-брифинге по случаю открытия "ЮгБилд" спикеры говорили как о самой выставке, так и о трендах на строительном рынке.

- "ЮгБилд" уникальна и по своему содержанию. Восемнадцать лет назад мы сделали ставку на объединение двух направлений - строительного и архитектурного - и не ошиблись. Сегодня международный фестиваль "Дни архитектуры" собирает на своей площадке лучших архитекторов страны и зарубежья, а уровень архитектурных проектов, представленных на конкурс, растет из года в год, - отметил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

По словам Сергея Бондаренко, директора Южной сбытовой дирекции - филиала ООО "КНАУФ ГИПС" в г. Краснодаре, в последнее время заметно вырос интерес строителей юга России к технологиям механизации отделочных работ. Продажи штукатурных смесей для машинного нанесения в регионе только в прошлом году выросли на 20 процентов. Причинами этого, в частности, можно назвать стремление участников строительной отрасли к повышению эффективности, сокращению сроков строительства, диктуемых введением финансирования с применением эскроу-счетов и высокой востребованностью у покупателей помещений с готовой отделкой.

- Инновационная продукция КНАУФ выпускается на инновационном производстве. Цифровизация, повышение эффективности и экологической безопасности - наши шаги к полномасштабному воплощению концепции "умного завода". Приоритетом остается качество продукции, одновременно каждый из нас ищет возможности усовершенствовать процесс на своем участке. К каждой идее относимся с должным вниманием. На предприятии первым в России был открыт участок по переработке и возвращению в производственный цикл гипсовых отходов, развивается программа сортировки и раздельного сбора других видов отходов. Стремимся воплотить в жизнь принцип "ноль отходов". Работники предприятия поддержали эту инициативу, - рассказал технический директор ООО "КНАУФ Гипс Кубань" Дмитрий Юрьевич Колонистов.

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