В Симферополе прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы "Сделано мамой - сделано в России". 20 участниц представили деревянные значки, аромасвечи, украшения из бисера, картины, вязаные игрушки и многое другое.

- Мы дали возможность мамам в декрете, занимающимся рукоделием, попробовать продать свои работы. Это федеральный проект, который проходит во всех городах России. Места в торговых центрах предоставляются бесплатно, - рассказала организатор мероприятия, глава комитета по развитию женского предпринимательства КРО "Опора России" Елена Антонюк.

На столике Татьяны Михалевой вязаные зайцы, мышки, мишки, ежики, рыбки, осьминоги, забавные брелоки-совы.

- Занимаюсь этим уже девять лет. Мне очень захотелось вязать: красивые платья, варежки, шапки. Все это продавала через интернет. А перед появлением второй дочки решила вязать игрушки, - рассказывает Татьяна.

На создание игрушки уходит до трех дней - вернее, ночей. Ведь днем Татьяна занимается семейными делами, а ночь для нее - время творчества.

Увлечение приносит семье небольшой доход - в прошлом году Татьяна продала 150 игрушек.

Рядом столик мастера по декоративным свечам Миры Татаренко. Здесь и необычные яркие резные свечи, и эко-свечи из пищевого парафина с эфирными маслами, из соевого воска, из вощины с запахом меда.

- Решение заниматься изготовлением свечей пришло мгновенно, когда в 2014 году я увидела сюжет по телевизору. Успела посмотреть конец, секунд 15. В интернете отыскала его, несколько дней собирала информацию, - рассказывает Мира Татаренко.

Миру буквально заворожили эти свечи: она смотрела видео-уроки, прошла мастер-класс, начала искать оборудование стоимостью около 100 тысяч рублей. Полгода с дочкой никому не показывали свои работы - они были далеки от совершенства. Но, несмотря на неудачи, не разочаровывались. Первые сувениры оценили друзья и знакомые. На продажу стали их выставлять только через год. Сегодня Мира продает свечи через магазины подарков и интернет.

Она признается, что это дорогое и трудоемкое хобби. На создание одной резной свечи уходит до трех дней - сначала делается заготовка (несколько часов), ей надо остыть и просохнуть, далее начинается послойное окрашивание, резка, охлаждение и покрытие закрепляющим лаком. Оборудование для работы разогревается шесть часов.

А гончар Илона Ясинская считает, что из глины можно сделать все, кроме еды и одежды. Ремеслом она занимается с 1998 года, у нее своя мастерская.

- В детстве ходила в кружок. У меня два образования, семь-восемь работ сменила, но глина по-прежнему не отпускает - это для души, - признается Илона.

Блюда, кружки, кувшины, вазочки, аромалампы - все это можно купить, а можно сделать тут же самому. Илона садится за гончарный круг, берет кусок глины. Через пять минут в умелых руках мастера появляется ваза. Хотите повторить?