Новости

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге 12:45
В Казахстане подтвердили первые случаи заражения коронавирусом 12:43
Лукашенко призвал милицию подключиться к борьбе с коронавирусом 12:29
Финские ученые выяснили, как стресс влияет на продолжительность жизни 12:26
В Чебоксарах произошло массовое отравление школьников 12:11
Чемпионат Европы по дзюдо в Праге перенесли из-за пандемии коронавируса 12:08
В ЦФО без электричества осталось больше ста населенных пунктов 12:08
Уральца задержали за преступление 20-летней давности 12:07
Петербург и Ленобласть объединяют усилия в борьбе с коронавирусом 12:06
Сибирские ученые: Ситуация с коронавирусом стабилизируется к лету 12:02
На Украине нашли редкий "Восход" без пробега 12:01
Лукашенко потребовал более эффективной работы от милиции 12:00
Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку 11:57
Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей 11:53
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году 11:45
На омича завели дело за объявление в соцсетях от имени соседки 11:38
Глава МВД Австралии заразился коронавирусом 11:36
В Москве откроется более трех тысяч летних кафе 11:31
В Эстонии объявили ЧП из-за пандемии коронавируса 11:28
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски 11:28
В Подмосковье вандалы испортили памятник "Катюше" 11:25
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США 11:25
Гознак напомнил об устойчивости российских банкнот к вирусам 11:25
В Китае пандемия коронавируса пошла на спад 11:16
В Хабаровске экс-зампреду краевого правительства дали условный срок 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Стали известны самые престижные специальности в вузах
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
13.03.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мамиными руками

В Симферополе прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы "Сделано мамой - сделано в России"
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 52(8106)
В Симферополе прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы "Сделано мамой - сделано в России". 20 участниц представили деревянные значки, аромасвечи, украшения из бисера, картины, вязаные игрушки и многое другое.
На изготовление каждой свечи Мира Татаренко тратит до трех дней. Фото: Юлия Суконкина/РГ На изготовление каждой свечи Мира Татаренко тратит до трех дней. Фото: Юлия Суконкина/РГ
На изготовление каждой свечи Мира Татаренко тратит до трех дней. Фото: Юлия Суконкина/РГ

- Мы дали возможность мамам в декрете, занимающимся рукоделием, попробовать продать свои работы. Это федеральный проект, который проходит во всех городах России. Места в торговых центрах предоставляются бесплатно, - рассказала организатор мероприятия, глава комитета по развитию женского предпринимательства КРО "Опора России" Елена Антонюк.

Фото: Анэтка Анечкина
Какой бизнес выбирают крымские мамы

На столике Татьяны Михалевой вязаные зайцы, мышки, мишки, ежики, рыбки, осьминоги, забавные брелоки-совы.

- Занимаюсь этим уже девять лет. Мне очень захотелось вязать: красивые платья, варежки, шапки. Все это продавала через интернет. А перед появлением второй дочки решила вязать игрушки, - рассказывает Татьяна.

На создание игрушки уходит до трех дней - вернее, ночей. Ведь днем Татьяна занимается семейными делами, а ночь для нее - время творчества.

Увлечение приносит семье небольшой доход - в прошлом году Татьяна продала 150 игрушек.

Рядом столик мастера по декоративным свечам Миры Татаренко. Здесь и необычные яркие резные свечи, и эко-свечи из пищевого парафина с эфирными маслами, из соевого воска, из вощины с запахом меда.

- Решение заниматься изготовлением свечей пришло мгновенно, когда в 2014 году я увидела сюжет по телевизору. Успела посмотреть конец, секунд 15. В интернете отыскала его, несколько дней собирала информацию, - рассказывает Мира Татаренко.

Миру буквально заворожили эти свечи: она смотрела видео-уроки, прошла мастер-класс, начала искать оборудование стоимостью около 100 тысяч рублей. Полгода с дочкой никому не показывали свои работы - они были далеки от совершенства. Но, несмотря на неудачи, не разочаровывались. Первые сувениры оценили друзья и знакомые. На продажу стали их выставлять только через год. Сегодня Мира продает свечи через магазины подарков и интернет.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
Крымчанка на выигранный грант откроет салон красоты для мам и детей

Она признается, что это дорогое и трудоемкое хобби. На создание одной резной свечи уходит до трех дней - сначала делается заготовка (несколько часов), ей надо остыть и просохнуть, далее начинается послойное окрашивание, резка, охлаждение и покрытие закрепляющим лаком. Оборудование для работы разогревается шесть часов.

А гончар Илона Ясинская считает, что из глины можно сделать все, кроме еды и одежды. Ремеслом она занимается с 1998 года, у нее своя мастерская.

- В детстве ходила в кружок. У меня два образования, семь-восемь работ сменила, но глина по-прежнему не отпускает - это для души, - признается Илона.

Блюда, кружки, кувшины, вазочки, аромалампы - все это можно купить, а можно сделать тут же самому. Илона садится за гончарный круг, берет кусок глины. Через пять минут в умелых руках мастера появляется ваза. Хотите повторить?

Общество Семья и дети Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Российским туристам ограничили въезд на Шри-Ланку
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
МИД Китая: Коронавирус в Ухань завезли американские военные
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности
Little Big представили песню для "Евровидения", о которой и так все догадывались
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически