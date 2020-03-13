В Волгограде жена умершего пациента избила врача-реаниматолога

В Волгограде посетительница железнодорожной больницы избила врача-реаниматолога, которая сообщила о смерти ее мужа. Полиция проводит проверку инцидента.

Как сообщает ТАСС, драка произошла 12 марта. Врач реаниматолог-анестезиолог, пытавшаяся спасти мужчину, вышла сообщить вдове о кончине ее супруга.

Однако находившаяся в повышенном эмоциональном состоянии женщина несколько раз ударила медика.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась, но полиция проводит по заявлению врача процессуальную проверку. Минздрав региона пока не комментирует ситуацию.