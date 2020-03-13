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13.03.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде жена умершего пациента избила врача-реаниматолога

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде посетительница железнодорожной больницы избила врача-реаниматолога, которая сообщила о смерти ее мужа. Полиция проводит проверку инцидента.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, драка произошла 12 марта. Врач реаниматолог-анестезиолог, пытавшаяся спасти мужчину, вышла сообщить вдове о кончине ее супруга.

Однако находившаяся в повышенном эмоциональном состоянии женщина несколько раз ударила медика.

Госпитализация пострадавшей не потребовалась, но полиция проводит по заявлению врача процессуальную проверку. Минздрав региона пока не комментирует ситуацию.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Нападения на медиков

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