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Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
13.03.2020 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экологи рассказали, как прошла зима в регионах России, где ситуация улучшилась, а где, напротив, с весной вскрылись новые проблемы.

В пятерку лидеров, говорится в рейтинге общественной организации "Зеленый патруль", вошли Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай и Алтайский край, а также - Москва.

Фото: iStock
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"В десятке первых традиционно - сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы, Москва и Санкт-Петербург (в столичных городах уровень финансирования природоохранных программ выше, соответственно - и результат есть)", - поясняют аналитики.

Пятерку аутсайдеров сформировали Омская область, Красноярский край, Свердловская, Челябинская и Иркутская области.

Причины такой ситуации разные. В ряде регионов основными загрязнителями являются крупные заводы и угольные котельные. А в последнем случае, например, буксует программа ликвидации накопленного ущерба целлюлозно-бумажного комбината.

"Первого февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. Но так его и не дождались. А ведь опасность схода селевых потоков в городе Байкальске с горного хребта Хамар-Дабан никуда не исчезла, и в любую минуту можно ждать трагических новостей о смыве в озеро Байкал миллионов тонн отходов закрытого целлюлозно-бумажного производства", - говорит Андрей Нагибин, руководитель общественной организацией.

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