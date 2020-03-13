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13.03.2020 08:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С плотиной катастрофа

Уральским памятникам культуры необходим срочный ремонт
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 52(8106)
Состояние 14-ти свердловских объектов культуры федерального значения признали неудовлетворительным. В черный список Управления Минкульта РФ по УрФО попали такие жемчужины, как усадьба Расторгуева-Харитонова, гостиницы "Исеть" и "Мадрид", окружной Дом офицеров, типография "Уральский рабочий", комплекс сооружений Сысертского завода, церковь Иоанна Предтечи в Верхотурье и так далее. А уникальный деревянный амбар в духовной столице Урала и вовсе назван аварийным.
Подпорная стена плотины, украшенная массивными двухколонными портиками, полуразрушена. Фото: Татьяна Андреева/РГ Подпорная стена плотины, украшенная массивными двухколонными портиками, полуразрушена. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Подпорная стена плотины, украшенная массивными двухколонными портиками, полуразрушена. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Проверку ведомство провело в конце прошлого года. Сканы документов попали в СМИ. Но если вердикт окружного минкульта почти всегда одинаков - "состояние неудовлетворительное", то выводы и рекомендации его эксперты дают разные: от проведения ремонтно-восстановительных работ до необходимости противоаварийных мероприятий. Последние, например, прописаны старинной плотине через реку Ольховку, что на улице Колмогорова в Екатеринбурге.

Через четыре года прекрасному сооружению в стиле классицизма исполнится двести лет, но, доживет ли оно до юбилея, неизвестно

Действительно, на это краснокирпичное сооружение больно смотреть. Через четыре года прекрасному памятнику классицизма исполнится двести лет, но доживет ли он до юбилея, неизвестно. Уже сейчас подпорная стена плотины, украшенная массивными двухколонными портиками, полуразрушена. Несколько колонн буквально рассыпались - их основания утопают в грудах битого кирпича. Тут и говорить нечего - это даже не авария, а катастрофа.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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В Свердловской области 1736 объектов культурного наследия, из них федерального значения - 440. 270 относятся к памятникам археологии. Выходит, памятников истории и архитектуры, чья уникальность признана на федеральном уровне, в регионе не так уж много - 170. При этом 13 из них утрачены, часть является могилами, другие - на длительной реставрации. В общем, в сухом остатке - 145 зданий и сооружений. Кто ответственен за их состояние?

Оказывается, еще недавно полномочия по охране шедевров были возложены на региональное министерство по управлению госимуществом. Но последние четыре года за эту работу отвечает областное управление госохраны объектов культурного наследия. При этом сотрудники ведомства сетуют, что не успевают охватить вниманием все.

Фото: Светлана Усольцева
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- На сегодняшний день охранные таблички получили 43 процента объектов. Границы территории обозначены у 56 процентов объектов, зоны охраны - у 13, - сообщила начальник отдела правовой и оргработы управления Евгения Игнатова.

За состоянием памятников обязаны следить пользователи и собственники, если что-то не так, ведомство вмешивается. Например, есть надежда на возрождение плотины на Ольховке (она находится на балансе администрации Екатеринбурга). По словам директора Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонида Генина, проектно-сметная документация уже разрабатывается.

Кстати

Пока неясна судьба настоящего архитектурного сокровища Екатеринбурга - усадьбы Расторгуева-Харитонова. По словам Леонида Генина, внутри здание обветшало до такой степени, что рушатся потолки. Балансодержатель - Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по УрФО. Причем оно размещается в той же усадьбе, точнее, в отдельном флигеле (уже отремонтированном). Увы, узнать о планах по спасению всего объекта "РГ" не удалось - от комментариев сотрудники агентства отказались.

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