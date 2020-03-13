Пассажирский самолет приземлился в Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Екатеринбурга совершил благополучную посадку пассажирский лайнер, получивший сообщение о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит рейс.

Как уточнили в организации, перевозчику поступила информация, что рейс U6-173, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург - Хабаровск, якобы заминирован. Экипаж, действуя согласно инструкции, принял решение о посадке в аэропорту Екатеринбурга. Сейчас борт успешно приземлился в Кольцово. Правоохранительные органы проверили самолет, сообщение о бомбе оказалось ложным. В скором времени борт продолжит полет в соответствии с маршрутом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, ранее аналогичное сообщение о минировании получил рейс, летевший из Москвы. Сейчас воздушное судно также благополучно приземлилось в Челябинске.