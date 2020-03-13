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13.03.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральца задержали за преступление 20-летней давности

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Челябинской области задержан за причастность к особо тяжкому преступлению, которое было совершено еще в 2002 году. Речь идет об инциденте, который случился в январе двадцать лет назад в поселке Зауральский Еманжелинского района.

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"Обвиняемый во время ссоры нанес множественные удары двум людям, один из которых позднее от полученных травм умер. Здоровью второго был причинен вред средней тяжести", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.

После случившегося нападавший исчез, и успешно скрывался все эти годы от правоохранительных органов. Лишь сейчас, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, его нашли и задержали.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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