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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сокровища Урала

В Екатеринбурге на следующей неделе стартует турнир претендентов на мировую корону с участием восьми гроссмейстеров
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
В медиацентре "Российской газеты" прошла пресс-конференция, посвященная стартующему на следующей неделе в Екатеринбурге турниру претендентов на мировую шахматную корону.

В соревнованиях примут участие восемь гроссмейстеров: Фабиано Каруана (США, рейтинг 2842), Дин Лижэнь (Китай, 2805), Александр Грищук (2777), Ян Непомнящий (оба - Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698). С 17 марта по 3 апреля они сыграют в два круга. Победитель получит право сразиться за корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Контроль времени в поединках: 100 минут на первые 40 ходов + 50 минут на следующие 20 ходов + 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого. Общий призовой фонд турнира - полмиллиона евро.

- Официальная дата начала - 16 марта, в этот день состоится торжественное открытие. Теоретически 4 апреля возможен тай-брейк для распределения мест между участниками с одинаковым числом очков, но по регламенту учитывается масса дополнительных показателей, так что наверняка все завершится именно 3 апреля, - пояснил глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. - У организаторов уже все готово, они проделали свою работу на высшем уровне, в нынешней непростой ситуации следуют всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по мерам медицинской безопасности. Все риски устроителями турнира и со стороны ФИДЕ минимизированы.

Победитель получит медаль из золота высшей пробы. Если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства, то матч за корону состоится в декабре-январе в Дубае (ОАЭ) в рамках Всемирной выставки.

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- Как бывший участник турнира претендентов и матчей за титул, я скажу, что у шахматистов в Екатеринбурге будут просто идеальные условия, лучшие за все время проведения подобных соревнований, - поделился своими впечатлениями многократный чемпион мира Анатолий Карпов. - Гроссмейстеры будут жить в лучшем отеле города, там же будет оборудован игровой зал, все очень удобно. Уверен, что если и возникнут у кого-то проблемы, то они будут связаны лишь с его собственной игрой.

Анатолий Карпов поделился своим мнением относительно шансов на успех трех российских претендентов: "Даже по теории вероятности у нас есть весьма неплохие шансы. Считаю, что у Александра Грищука раньше они были и повыше. В какой-то момент, когда он мог претендовать на титул чемпиона мира, занялся другими делами. Но потом вернулся и вошел в число претендентов. У молодого Кирилла Алексеенко, получившего специальное приглашение организаторов, карьера пока не такая длинная. А вот Ян Непомнящий - опытный игрок, который имеет победы на крупных международных соревнованиях. Но и соперники у наших участников очень и очень серьезные".

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Директор турнира Альберт Степанян обрисовал общую картину информационного обеспечения битвы претендентов: "В сети интернет прямые трансляции поединков будут комментироваться сразу на трех языках. Помимо русского и английского впервые в истории - китайский, в исполнении экс-чемпионки мира Хоу Ифань. Есть специальный сайт турнира, много информации поклонники шахмат смогут найти в самых популярных социальных сетях".

Кирилла Алексеенко можно назвать одним из самых бурно прогрессирующих шахматистов мира. "Уайлд кард" организаторов он получил благодаря успешному выступлению в турнире на острове Мэн.

- Если бы, например, в прошлом году мне сказали, что уже в 2020-м, а не через пару-тройку лет, я стану участником турнира претендентов, не поверил бы, - признался Алексеенко. - Постараюсь оправдать доверие организаторов и сыграть как можно успешнее. Вряд ли я буду доволен какими-то отдельными победами, пусть даже и над авторитетными соперниками. Ведь только первое место дает право сыграть против Магнуса Карлсена. Я настраиваю себя на максимум возможного.

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