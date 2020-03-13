Михаилу Войцеховскому 42 года. С 16 лет он ничего не видит: потерял зрение из-за генетической предрасположенности, которая начала прогрессировать в подростковом возрасте. Когда-то еще мог распознавать яркий свет, а сейчас не отличает день от ночи.

Для Михаила Войцеховского фридайвинг - лучший способ снять стресс: нырнул, проплыл 50 метров, и тебе так хорошо! Фото: Татьяна Андреева/РГ

У Михаила традиционная для инвалида профессия - массажист. После медколледжа десять лет работал в институте профзаболеваний, последние четыре года арендует небольшой кабинет в центре Екатеринбурга. А вот хобби у Михаила необычное: он единственный в России слепой фридайвер.

- По крайней мере, единственный, кто участвует в соревнованиях, - улыбается он. - Я знаю, многие незрячие занимаются фридайвингом, но на турнирах ни разу их не встречал. За границу, к сожалению, пока выступать не ездил.Фридайвинг - погружение под воду на задержке дыхания, без кислородных баллонов. Дайверы состязаются в статической задержке дыхания, нырянии в длину и глубину.

Необычное увлечение появилось, когда Михаил работал в институте профзаболеваний. Он стал замечать, что состоявшиеся в жизни инвалиды позитивно влияют на людей, находящихся в кризисной ситуации. Параллельно вместе с другом создал некоммерческую организацию "Белая трость", которая помогает незрячим не сидеть на месте. Один из ее проектов - инклюзивный яхтинг "Паруса духа". В 2011 году команда уральцев с физическими ограничениями отправилась под парусами в Хорватию, и с тех пор энтузиасты постоянно пропадают в международных экспедициях.

- Однажды на нас вышли ребята, занимающиеся фридайвингом. Предложили: вы такие активные, давайте проведем для вас мастер-класс, - вспоминает Михаил. - С одной стороны, дело полезное. С другой - мне эта затея казалась ерундой: какой еще фридайвинг? В воду ныряют, чтобы рыбок смотреть, а я их не вижу, чего ко мне пристали? К тому же считал, что все знаю про ныряние.

На тренировку Михаил шел с единственной целью: попробовать, а потом мотивированно отказаться.

- Я думал, в режиме "фри" ныряют ради картинки, а оказалось, это целая философия, - вспоминает фридайвер. - Знакомство с собственным телом, с ощущениями. Дыхание - штука, которую мы меньше всего контролируем в своем организме.

На первом же занятии Михаил умудрился задержать дыхание на две минуты 20 секунд. Пришлось лечь на воду лицом вниз, полностью расслабиться и ни о чем не думать - так называемая задержка на статике.

По словам фридайверов, неподготовленный здоровый человек может с места задержать дыхание под водой на пять минут. Правда, нужно полностью отключить мозг, который в какой-то момент начинает зудеть: "Пора дышать, выныривай!".

- Когда человек опускается под воду, психика подсказывает миллион причин, почему этого не стоит делать. Нам всегда удобнее в нашем "болоте", даже если за его пределами лучше, - рассказывает Михаил.

На втором занятии незрячий фридайвер установил собственный рекорд: нырнул на глубину 3,5 метра и проплыл под водой метров 36. Говорит, фантастический результат.

- В обычной жизни ты ставишь себе задачу и стремишься ее решить. Во фридайвинге по-другому: ты плывешь, потом еще немного, потом еще. Если появится цель, напряжешься, воду не победишь - она не терпит напряжения.

За три с половиной года Михаил научился задерживать дыхание в статическом положении на три минуты 35 секунд - это зафиксированный на соревнованиях рекорд. На тренировках может продержаться минуты четыре. По глубине лучшее достижение - 35 метров. Сопоставимо с высотой одиннадцатиэтажного дома.

- До 10-15 метров ныряешь с усилием, а потом начинаешь "тонуть", ну не тонуть, а опускаться под действием силы земного притяжения. Самое сложное - оттуда выбраться, - смеется Михаил.

Громких побед на турнирах по фридайвингу у нашего героя нет: это спорт для профессионалов. Но на первых же соревнованиях, через год после начала тренировок, он занял третье место с конца.

- Не последнее - уже хорошо, - улыбается. - В состязаниях я участвую не ради побед. На тренировках, если что-то не получилось, можно повторить, а на стартах ты должен в нужный момент расслабиться, освободить голову от посторонних мыслей, сосредоточиться - невероятно полезный навык брать себя в руки в стрессовой ситуации. А еще я хочу показать, что все возможно.

У Михаила действительно хорошо получается вдохновлять окружающих. Шесть лет назад он убедил незрячую певицу Ларису Юдину открыть вокальную студию. Она сомневалась, боялась. Сегодня у нее шесть десятков учеников.

- Недавно мы запустили новый проект социализации преодолевающих зависимость. Наркотики притупляют чувствительность к положительным эмоциям. Ломку снять легко, остается психологическая проблема: как жить, если нарушен механизм выделения эндорфинов? Предложили ребятам попробовать фридайвинг - и они смогли ощутить радость от простых вещей! Это произошло буквально пару недель назад, интересно, как сложится их судьба.

Вода не терпит напряжения. В таком состоянии ее не победишь. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для самого Михаила фридайвинг - лучший способ снять напряжение.

- Нырнул, проплыл 50 метров, выныриваешь, и тебе так хорошо! Ценность каждого вдоха по-другому чувствуешь. Эндорфины нереальные, от депрессии и усталости - то, что нужно. А еще этот спорт научил меня торопиться не спеша. Чтобы проплыть дальше, нельзя спешить и суетиться, необходимо все делать плавно и медленно.

Проверено на себе

Михаила мы фотографировали на тренировке: в обычном бассейне в Первоуральске - единственном в округе, куда пускают фридайверов. Он предложил присоединиться к нему.

Первым делом инструктор Сергей Субочев научил правильно дышать и задерживать дыхание. И с первого же раза я проплыла под водой метров 15: для человека, способного передвигаться по воде лишь по-собачьи, это значительное достижение. Вторая попытка оказалась менее удачной. К концу тренировки выдала собственный рекорд в длину: 20 метров. Проплыла бы дальше, но не справилась с паникой в голове.

С глубиной дело не пошло: сказалась травма уха. Зато на статике задержала дыхание на одну минуту десять секунд. Ощущения фантастические: когда лежишь на воде лицом вниз, полностью теряется связь с реальностью. Лежала бы и дольше: чувствовала - воздуха хватает, но психика, будь она неладна, опять подвела.

Кстати

В экспедициях Михаил вместе с единомышленниками устраивает мастер-классы по фридайвингу для незрячих. Проводили их в Польше, Латвии, Швеции и на Кипре.