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13.03.2020,  
11:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели над американскими подводными лодками и впоследствии сопровождались истребителями США и Канады. Самолеты и подводные лодки находились в международных водах.

Как пишет Popular Mechanics, все произошло в море Бофорта к северу от Аляски. Каждые два года США проводят ICEX - учение, предназначенное для проверки готовности военных сил действовать в арктических условиях. Одной из ключевых особенностей является участие подводных лодок ВМС США (и иногда Королевского флота), которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь.

Военный лагерь Seadragon создали 4 марта, его назвали в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon. В учениях ICEX принимали участие несколько субмарин разных флотов. И как раз в этот момент над базовым лагерем появились российские самолеты. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD утверждает, что два российских самолета были замечены как раз над лагерем и торчащими из-подо льда рубками подводных лодок. Пролет самолетов засняли на видео.

Интересно, как российские Ту-142 нашли лагерь в ледяной пустыне. Самолеты появились над ним всего через пять дней после его создания. Но ясно одно: Россия внимательно следит за действиями США даже в Арктике, делает вывод Popular Mechanics.

"РГ" уже рассказывала о том, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США, когда те находились в районе Аляски. Экипажи соблюдали международные правила использования воздушного пространства.

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