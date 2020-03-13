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13.03.2020 06:00
Проект: Пресс-релизы

"Россильбер" и российский вуз работают над созданием уникального продукта в станкостроении

Российский завод инновационных технологий "Россильбер" ведет совместные разработки с МИСиС. Именно этот вуз стал первым в стране, кто получил статус "Национального исследовательского технологического университета", а сегодня с ЗИТ "Россильбер" занимается разработкой уникальных продуктов для отечественных металлургических предприятий.
Ильшат Хафизов(справа) и Азамат Гареев (слева) на заводе "Россильбер". Фото: Фото предоставлено пресс-службой ЗИТ "Россильбер". Ильшат Хафизов(справа) и Азамат Гареев (слева) на заводе "Россильбер". Фото: Фото предоставлено пресс-службой ЗИТ "Россильбер".
Ильшат Хафизов(справа) и Азамат Гареев (слева) на заводе "Россильбер". Фото: Фото предоставлено пресс-службой ЗИТ "Россильбер".

"МИСиС - это один из главных технических вузов страны, который в том числе специализируется на металловедении. При этом, с учетом хороших знаний закономерностей теплофизики, на сегодняшний день отсутствуют глубокие проработки на стыке двух наук: химии и металловедения", - отметил кандидат химических наук, руководитель инновационным производством ЗИТ "Россильбер" Азамат Гареев. - "Нами было предложено соединить научные базы данных вуза, их специалистов по обработке металла давлением (ОМД) и практические разработки в промышленной химии "Россильбера". Выяснилось, что эти вопросы последний раз звучали в 70-80-х годах прошлого века, и они до сих пор остаются открытыми и интересными для науки".

Сегодня ведется активная научная работа, построенная на разработках и практических успехах ЗИТ "Россильбер". В первую очередь, она направлена на создание новых инновационных технических решений, которые позволяют существенно улучшить работу действующего, но устаревшего промышленного оборудования.

"В итоге совместная работа привела к созданию новой методологии по ОМД, а также новых принципов подбора смазочных материалов и созданию нового продуктового ряда "Россильбера", - рассказал исполнительный директор ЗИТ "Россильбер" Ильшат Хафизов. - Проблема современной металлургии и промышленности в целом заключается в том, что производственные единицы (станки, оборудование, технологии) на предприятиях устарели. Их обновлением мало кто занимается. На заводах используют технологии, наследованные еще со времен СССР. Последний раз они обновлялись в прошлом веке. Однако перед промышленными предприятиями стоит задача выпускать продукцию, соответствующую по качеству требованиям современности. Тут на помощь приходят наши продукты, разработанные с учеными".

В результате совместной работы ЗИТ "Россильбер" и МИСиС в будущем появятся новые открытия в мире обработки металла давлением (ОМД), которые помогут улучшить экономику страны в целом. Речь о продуктах промышленной химии, которые позволят производить современную и качественную продукцию на базе устаревших технологий.

"Мы можем смело сказать, сегодня именно современная химия помогла советскому станкостроению", - подчеркнул Ильшат Хафизов.

Материал предоставлен пресс-службой ЗИТ "Россильбер"

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