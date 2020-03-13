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13.03.2020 04:40
Рубрика: В мире

Личность подтверждена

В правительстве пообещали "жестко контролировать" изготовление и выдачу новых биометрических паспортов
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 52(8106)
Выдачу документов, удостоверяющих личность киргизстанцев, осуществляют в центрах обслуживания населения. Фото: Пресс-служба правительства КР Выдачу документов, удостоверяющих личность киргизстанцев, осуществляют в центрах обслуживания населения. Фото: Пресс-служба правительства КР
Выдачу документов, удостоверяющих личность киргизстанцев, осуществляют в центрах обслуживания населения. Фото: Пресс-служба правительства КР
В кабинете министров КР заверили, что процесс изготовления и выдачи биометрических общегражданских паспортов будет находиться под "жестким контролем". Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Такое решение правительства можно только приветствовать, но, как отмечают эксперты, навести порядок в этой сфере нужно было давно. По крайней мере до введения в отношении республики визовых ограничений, судов над ответственными чиновниками и побега из страны главы Государственной регистрационной службы (ГРС).

Найти выход из ситуации

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев совершил внезапный визит в центр обслуживания населения-2 в Бишкеке. Он пообщался с посетителями, ознакомился "со всеми этапами работы" центра, а после сделал важное заявление.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- В ближайшее время будет объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца, выдача которых запланирована с 2021 года. Это решит многие проблемы, повысит уровень доверия других стран к нашим паспортам и к стране в целом. Сегодня получить визу соотечественникам во многие страны становится все сложнее. Мы должны выйти из этой ситуации и стать одним из тех государств, паспорт которого открывает владельцу весь мир. Правительство намерено держать под жестким контролем процесс выдачи документов нового образца, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

После заявления главы правительства Государственная регистрационная служба объявила конкурс на изготовление и поставку бланков биометрических паспортов граждан КР - общегражданских, дипломатических и служебных. Вскрытие заявок, по данным ГРС, состоится в конце марта.

Ускоренное установление личности

Фактически речь идет о документах, используемых киргизстанцами для поездок за рубеж, в страны, для посещения которых необходимо получать визы. Общегражданский паспорт отличается от национального - ID-карты - размером, формой и тем, что в нем есть страницы, на которые наносятся отметки о пересечении границы.

Граждане КР с 2017 года получают ID-карты международного стандарта с биометрическими данными. Как объяснили корреспонденту "РГ" в Государственной регистрационной службе, основным отличием новых загранпаспортов станут встроенный чип и поликарбонатная страница с персональными данными владельца (цифровая фотография и отпечатки пальцев).

- Для удобства граждан, часто отправляющихся в дальние поездки и путешествия, предусмотрено увеличение количества визовых страниц до 50. Общегражданские паспорта нового образца позволят проводить ускоренные проверку подлинности документов и установление личности владельцев на пунктах пограничного контроля, - пояснили в ГРС.

Председателя объявили в розыск

Начать выдачу новых общегражданских паспортов Киргизия планировала еще три года тому назад. Регистрационная служба в то время объявила тендер, и победила компания из Литвы. Один из других участников конкурса с этим не согласился и обратился в суд, который отменил результаты.

Фото: Евгения Евреинова
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Не обошлось и без участия правоохранительных органов. Государственный комитет нацбезопасности КР задержал директора госпредприятия "Инфоком" Таланта Абдуллаева, статс-секретаря ГРС Данияра Бакчиева и замглавы ведомства Руслана Сарыбаева. Их обвинили в коррупции при проведении тендера, судили, признали виновными и, приговорив к выплате крупных штрафов, выпустили на свободу.

Что касается занимавшей в то время должность председателя регистрационной службы Алины Шаиковой, то она покинула Киргизию, как только эта неблаговидная история начала раскручиваться. Чиновницу объявили в международный розыск.

Сами виноваты

Эксперты тем временем призывают правительство как можно быстрее начать изготовление и выдачу общегражданских паспортов нового образца. Ведь текущая ситуация уже привела к тому, что президент США Дональд Трамп включил Киргизию в список стран, на которые накладываются визовые ограничения.

То, что причина произошедшего именно в этом, подтвердил посол Соединенных Штатов в КР Дональд Лу. "Несмотря на то что общественность выдвигает разные версии - нарушение свободы слова, уровень коррупции в стране, причина только одна - гражданам не выдают электронные биометрические паспорта. Подделать чипы в таких документах невозможно. 30 стран еще не ввели такие паспорта, и республика среди них", - сказал дипломат местным СМИ.

Насколько известно, вопрос будет снова рассмотрен через полгода. К этому моменту в кабинете министров КР надеются решить проблему, как говорится, на все 100 процентов.

Тем временем

С первого ноября 2020 года страны-участницы ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).

Электронный паспорт представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год изготовления, объем двигателя, мощность, номер кузова, шасси, vin - всего около 100 сведений.

ЭПТС действителен в странах ЕАЭС - России, Киргизии, Казахстане, Беларуси, Армении. Его введение упростит взаимное перемещение транспортных средств и процедуру их регистрации на территории всех государств союза.

Фото: sputnik.kg
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- Наличие детальной информации об автомобиле позволит сделать более безопасным процесс его продажи или покупки. В системе содержится данные об ограничениях на транспортное средство, а также вся его история с момента изготовления или ввоза на территорию ЕАЭС и до утилизации или вывоза, - объяснили в ГРС КР.

- В Киргизии в рамках проектов по цифровизации государственных услуг и в целях искоренения коррупционных рисков при оформлении машин госпредприятие "Инфоком" уже разработало и внедрило несколько автоматизированных систем, таких как "Регистр транспортных средств", "Тестирование водительского состава", "Регистр водительского состава". Их наличие позволяет максимально быстро осуществлять интеграцию с базами данных автомобилей, ввезенных с территории Российской Федерации и других стран-участниц ЕАЭС, - добавили в госслужбе.

В мире экс-СССР Киргизия

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