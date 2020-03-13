СМИ: Порошенко вызвали на очередной допрос, после чего он сбежал из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По неподтвержденным данным, следователь собирался требовать ареста политика, сообщает strana.ua.

Допрос назначен на 11.00 по киевскому времени (12.00 мск), однако защита Порошенко предупредила, что политик не придет, так как покинул страну.

Бывший президент Украины фигурирует в 16 уголовных делах. В частности, речь идет о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов. Ранее председатель партии "Европейская солидарность" неоднократно игнорировал повестки следователей.