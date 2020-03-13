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13.03.2020 08:31
Рубрика: В мире

СМИ: Порошенко вызвали на очередной допрос, после чего он сбежал из Украины

Текст: Владимир Шилов

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По неподтвержденным данным, следователь собирался требовать ареста политика, сообщает strana.ua.

Порошенко смогут доставить в суд принудительно

Допрос назначен на 11.00 по киевскому времени (12.00 мск), однако защита Порошенко предупредила, что политик не придет, так как покинул страну.

Бывший президент Украины фигурирует в 16 уголовных делах. В частности, речь идет о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов. Ранее председатель партии "Европейская солидарность" неоднократно игнорировал повестки следователей.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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