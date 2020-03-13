Трамп предложил отложить летнюю Олимпиаду на год из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил перенести проведение летней Олимпиады на один год на фоне распространения коронавируса COVID-19.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил глава Белого дома, которого цитирует телерадиокомпания NHK. По словам американского лидера, невозможно представить Игры без зрителей. Трамп подчеркнул, что японские власти проделали большую работу при подготовке к состязаниям.

Накануне представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хараюки Такахаси не исключил вариант с переносом Олимпиады из-за коронавируса. Спортивный функционер указал, что состязания могут отложить на год или два. Позже он объяснил японским СМИ, что высказывал свое личное мнение.

Мэр Токио Юрико Коикэ 12 марта назвала маловероятным возможную отмену Олимпийских Игр или их перенос. Вместе с тем, она отметила, что объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии коронавируса в мире повлияет на проведение спортивного праздника.