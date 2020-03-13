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13.03.2020 07:30
Рубрика: Спорт

У главного тренера "Арсенала" и футболиста "Челси" выявлен коронавирус

Текст: Максим Домчев

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Аналогичный диагноз был поставлен полузащитнику другого столичного клуба ("Челси") Каллуму Хадсону-Одои.

Фото: Reuters
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В пятницу утром Английская премьер-лига (АПЛ) проведет экстренное совещание в связи с тем, что у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Ранее руководители АПЛ заявляли о том, что ближайшие матчи пройдут по расписанию.

О том, что Артета заболел, сообщил сайт "Арсенала". Сразу после этого все футболисты клуба, а также представители тренерского штаба были помещены на карантин. Пресс-служба клуба сообщает о том, что "Арсенал" пропустит несколько ближайших матчей. Позже другой лондонский клуб ("Челси") сообщил о заражении коронавирусом своего футболиста Каллума Хадсона-Одои.

Все партнеры и представители тренерского штаба клуба, находившиеся в контакте с игроком, помещены на карантин.

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