У главного тренера "Арсенала" и футболиста "Челси" выявлен коронавирус

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Аналогичный диагноз был поставлен полузащитнику другого столичного клуба ("Челси") Каллуму Хадсону-Одои.

В пятницу утром Английская премьер-лига (АПЛ) проведет экстренное совещание в связи с тем, что у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты диагностирован коронавирус. Ранее руководители АПЛ заявляли о том, что ближайшие матчи пройдут по расписанию.

О том, что Артета заболел, сообщил сайт "Арсенала". Сразу после этого все футболисты клуба, а также представители тренерского штаба были помещены на карантин. Пресс-служба клуба сообщает о том, что "Арсенал" пропустит несколько ближайших матчей. Позже другой лондонский клуб ("Челси") сообщил о заражении коронавирусом своего футболиста Каллума Хадсона-Одои.

Все партнеры и представители тренерского штаба клуба, находившиеся в контакте с игроком, помещены на карантин.