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13.03.2020 13:51
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, от чего зависит одаренность ребенка

Текст: Ксения Колесникова
Сколько всего одаренных детей в мире? По разным оценкам, всего лишь от 2% до 5%. О том, можно ли предсказать успех ребенка в жизни, и от чего зависит одаренность ребенка, ученые говорили в Институте развития образования ВШЭ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Большинство специалистов, педагогов и психологов интересуется теми детьми, которым удалось достичь высоких результатов в учебе. Для них создаются специализированные школы: средние физико-математические при университетах, музыкальные школы при ведущих консерваториях, художественные и другие образовательные проекты. Успех воспринимается как грань одаренности, - рассказал директор Института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков. - Но доля одаренных детей на сегодняшний день по разным оценкам составляет 2-5%. Детская одаренность же означает интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка.

Фото: iStock
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Из чего он складывается? Здесь ключевую роль играют три фактора: интеллект, креативность и мотивация.

Если совсем просто, можно быть очень умным, но не хотеть ничего делать и успеха не достичь. Поэтому далеко не всегда так популярные сегодня тесты IQ могут предсказать успех ребенка в жизни, и уж точно они не способны выделить творческих людей.

Где они "работают" лучше всего? Для ученых, врачей, юристов, инженеров-конструкторов эти тесты IQ действительно могут в определенной степени предсказать успех в работе. А вот для большинства других профессий они уже не будут столько значить. Оценки студента в вузе, кстати, тоже "так себе" показатель, и о будущем успехе в жизни по ним судить не стоит.

И вот что любопытно: большинство ученых-лауреатов Нобелевской премии сами характеризовали свое детство как "счастливое". Почти все происходили из семей интеллектуалов или бизнесменов. Большинство родились в крупных городах: столицах и мегаполисах. В семьях лауреатов-литераторов, как правило, все было наоборот: трагические события были для их семей явлением типичным.

Фото: iStock
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Как рассказала заведующая лабораторией одаренности Психологического института РАО Елена Щебланова, в разных областях одаренность проявляется в разном возрасте.

Например, музыкальные способности проявляются еще у маленьких детей. Также, как и способности к математике. А вот способности к гуманитарным наукам проявляются намного позже - уже у подростков, когда ребята накопили определенный багаж. Но везде есть исключения.

- Если бы наш великий музыкант Шнитке поступал сейчас в музыкальную школу, то его бы просто не приняли, потому что он начал свое музыкальное образование в 11-12 лет. Здесь всегда есть вариативность. Нет такого закона, которому бы подчинялись все, - рассказала Елена Щебланова.

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