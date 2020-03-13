Ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно

На днях один из сервисов по поиску работы запустил дополнительную опцию для соискателей: они могут сообщить будущему работодателю, что уже переболели коронавирусом.

Возможно кому-то эта опция и пригодится, но есть ли гарантия, что у человека, который переболел, сформировался иммунитет к коронавирусу и что он уже не заболеет повторно?

Как объяснил "Российской газете" академик, советник директора ЦНИИ эпидемиологии Виктор Малеев, в Китае описаны повторные случаи заболевания. Но они пока не получили международного научного доказательства.

В чем же тогда причина повторных случаев? Возможно, первичный диагноз был поставлен неправильно - по клиническим данным, без проведения лабораторных исследований. Вторая возможная причина - в условиях скученности населения человек уже переболел, но может быть носителем коронавируса.

"Гипотетически в единичных случаях повторное заражение возможно, если у человека ослабленный иммунитет. В таком случае он может оставаться носителем возбудителя, инфекция будет то проявляться, то исчезать. Но такое бывает в крайне редких случаях", - уточнил Малеев.

И добавил, что пока никаких научных данных на этот счет нет.