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13.03.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно

Текст: Ольга Игнатова
На днях один из сервисов по поиску работы запустил дополнительную опцию для соискателей: они могут сообщить будущему работодателю, что уже переболели коронавирусом.

Возможно кому-то эта опция и пригодится, но есть ли гарантия, что у человека, который переболел, сформировался иммунитет к коронавирусу и что он уже не заболеет повторно?

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как объяснил "Российской газете" академик, советник директора ЦНИИ эпидемиологии Виктор Малеев, в Китае описаны повторные случаи заболевания. Но они пока не получили международного научного доказательства.

Фото: GettyImages
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В чем же тогда причина повторных случаев? Возможно, первичный диагноз был поставлен неправильно - по клиническим данным, без проведения лабораторных исследований. Вторая возможная причина - в условиях скученности населения человек уже переболел, но может быть носителем коронавируса.

"Гипотетически в единичных случаях повторное заражение возможно, если у человека ослабленный иммунитет. В таком случае он может оставаться носителем возбудителя, инфекция будет то проявляться, то исчезать. Но такое бывает в крайне редких случаях", - уточнил Малеев.

И добавил, что пока никаких научных данных на этот счет нет.

Экономика Работа Распространение коронавируса COVID-19

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