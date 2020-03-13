В Госдуме предложили обязать аптеки продавать тесты на ВИЧ

Минздрав рассмотрит предложение внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент аптечных товаров. Запрос на эту тему отправил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

При помощи таких тестов можно, например, по слюне определять ВИЧ-статус человека. В тексте обращения, который цитирует RT, говорится, что доступность диагностических средств поможет гражданам выявлять заболевание на ранней стадии.

Депутат, кроме того, считает нужным дать рекомендацию аптечным сетям расширять продажи экспресс-тестов на ВИЧ в вендинговых автоматах.

Автор запроса, настаивает также на обновлении списка жизненно важных лекарственных препаратов за счет качественных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции.

- Настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве отправной точки для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, - предложил Зубарев.