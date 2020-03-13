В Китае пандемия коронавируса пошла на спад

На большей части территории Китая с начала марта не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

"В 21 регионе Китая за последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19", - заявил Ми Фэн. По его словам, в остальных пяти регионах Поднебесной также наблюдается положительная динамика, что вселяет осторожный оптимизм.

По оценкам местных экспертов, в мире пандемия может пойти на спад уже к июню.