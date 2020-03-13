Дни Санкт-Петербурга пройдут в Бишкеке. Мероприятия, которые теснее свяжут город на Неве и столицу Киргизии, намечены на первую половину апреля.

По сообщению пресс-службы мэрии Бишкека, проведение Дней Санкт-Петербурга обсудили вице-мэр Татьяна Кузнецова и делегация из северной столицы РФ. Мероприятия планируются в рамках перекрестного года Киргизии и России. Программа, как предполагается, будет разделена на два блока - деловой и культурный.

- Первый блок будет включать в себя тематические круглые столы, встречи и обсуждения, посвященные развитию экономических связей, - утверждают в муниципалитете Бишкека. - Второй - культурные мероприятия с участием российских артистов.

По данным посольства России в Киргизии, представители Санкт-Петербурга готовятся также провести встречи с местными ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками, проживающими в Бишкеке. Культурная программа, в свою очередь, может охватить не только столицу Киргизии, но и регионы республики.

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Мэрия Бишкека и правительство Санкт-Петербурга готовятся подписать дорожную карту торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2020-2023 годы. Предполагается, что документ позволит расширить и укрепить связи между городами.