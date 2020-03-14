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14.03.2020 08:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Текст: Владимир Таюрский

Пролетавший над Камчаткой самолет американской авиакомпании Polar Air Cargo в субботу утром запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово. Однако после этого лайнер продолжил свой полет.

Самолет Краснодар - Нижний Новгород совершил экстренную посадку

"По данным наших служб, на борту, выполняющем рейс по маршруту Лос-Анджелес - Токио, сработала пожарная сигнализация. Экипаж "Боинга" делал запрос на посадку в аэропорту Елизово, но решение о посадке экипажем лайнера в итоге принято не было. По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение", - рассказала ТАСС директор аэропорта по стратегическим коммуникациям Юлия Отраднова.

Возможно, экипаж самолета принял решение лететь дальше из-за того, что на Камчатке разыгралась метель, и субботним утром четыре лайнера не смогли приземлиться в аэропорту Елизово. Запрашивавший посадку Boeing 747-46N долетел до Алеутских островов (США) и приземлился на острове Семия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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