Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Пролетавший над Камчаткой самолет американской авиакомпании Polar Air Cargo в субботу утром запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово. Однако после этого лайнер продолжил свой полет.

"По данным наших служб, на борту, выполняющем рейс по маршруту Лос-Анджелес - Токио, сработала пожарная сигнализация. Экипаж "Боинга" делал запрос на посадку в аэропорту Елизово, но решение о посадке экипажем лайнера в итоге принято не было. По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение", - рассказала ТАСС директор аэропорта по стратегическим коммуникациям Юлия Отраднова.

Возможно, экипаж самолета принял решение лететь дальше из-за того, что на Камчатке разыгралась метель, и субботним утром четыре лайнера не смогли приземлиться в аэропорту Елизово. Запрашивавший посадку Boeing 747-46N долетел до Алеутских островов (США) и приземлился на острове Семия.