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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске усилят работу по отлову безнадзорных собак из-за бешенства

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске будет усилена работа по отлову безнадзорных агрессивных собак в связи с выявлением у животных вируса бешенства.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра по ЖКХ Романа Сорокина.

Фото: iStock
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- Участились случаи нападения собак на людей, перед нами стоит задача усилить работу по отлову в связи с выявленным вирусом бешенства у животных. За неделю в ЕДДС от жителей поступило 214 жалоб по бродячим, проявляющим агрессию собакам, на 40 больше, чем на прошлой неделе, - отметил он.

Для этого предполагается создавать специализированные бригады из людей, получивших вакцинацию против бешенства и прошедших инструктаж по технике безопасности.

Сколько в Якутске безнадзорных собак, подсчитать невозможно, их тысячи. Они сбиваются в стаи и представляют реальную угрозу для людей.

В пункте передержки животных сейчас содержатся 72 собаки. Трижды в день они проходят клинический осмотр на выявление вируса бешенства. Ранее более 200 животных здесь были усыплены, поскольку они могли контактировать с собакой, у которой этот вирус был обнаружен.

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