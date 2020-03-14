Видео: В Уфе со скачек сбежала лошадь

Инцидент произошел в финале конноспортивных соревнований "Терра Башкирия", которые проходили на уфимском ипподроме "Акбузат".

Как сообщил на своей странице в соцсети заместитель председателя Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Артур Валеев, лошадь, шедшая последней, вдруг свернула с дорожки и ускакала с ипподрома в город.

Ролик, снятый оператором телеканала, тут же разошелся в сети. На нем видно, как лошадь сбросила на повороте своего жокея и побежала на проезжую часть. Она поскользнулась на льду и упала, но тут же вскочила и понеслась дальше.

К слову, улица Менделеева - одна из самых загруженных магистралей города, но в субботний день здесь оказалось не так много машин, как бывает в будни. Да и водители, видя, как мечется животное, снижали скорость и давали дорогу.

Беглянку удалось отловить довольно быстро. К счастью, она отделалась лишь испугом, ничего себе не повредив.