Новости

В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела сакура 13:23
На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России 13:03
Авиакомпания S7 приостанавливает рейсы в Австрию, Болгарию, Чехию и Кипр 13:00
Из новосибирского театра из-за пожара эвакуировали 583 человека 12:50
На Кубани ввели режим повышенной готовности для защиты от коронавируса 12:47
В Кузбассе изолировали двух пациентов с коронавирусом нового типа 12:38
Минфин: На борьбу с коронавирусом могут пойти средства Резервного фонда 12:02
В Ингушетии возбудили второе дело после перестрелки с полицейскими 12:00
На чем можно сэкономить владельцу авто. Пять главных правил 12:00
В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов 11:52
Минфин: в 2020 году инфляция составит около 4 процентов 11:24
Совместное патрулирование РФ и Турции трассы в Идлибе состоится 15 марта 10:55
В Албании из-за коронавируса запретили движение транспорта 10:22
Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса 10:22
Когда опасно складывать зеркала заднего вида 10:19
Певица Глория Гейнор присоединилась к проекту ВОЗ "Безопасные руки" 09:57
Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае 09:42
Треть детей начинают изучать английский в соцсетях и на YouTube 09:36
Бывший российский разведчик-нелегал проник на базу НАТО 09:15
ВКонтакте пройдет тест о числе Пи 09:12
Мэрия Москвы: Рекомендация ввести карантин адресована школам при посольствах 08:58
После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело 08:55
Депздрав сообщает: В Москве зафиксировано снижение случаев внебольничной пневмонии 08:50
Китайские медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса 08:45
Названы продукты, которых надо избегать при проблемах с кишечником 08:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России
В Минздраве объяснили, что делать прилетевшим из Италии
В Минздраве объяснили, что делать прилетевшим из Италии
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
14.03.2020 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из новосибирского театра из-за пожара эвакуировали 583 человека

Текст: Наталья Решетникова

В Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус" произошло задымление на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

В сообщении отмечено, что сотрудники администрации театра организовали эвакуацию 583 человек, пострадавших нет. Люди были выведены из здания до прибытия подразделений пожарной охраны.

Как установили сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения, на кровле произошло возгорание утеплителя. Произошло это в 10.10 по московскому времени.

Театр находится в Центральном районе Новосибирска по ул. Каменская.

В мероприятии задействовано 44 сотрудников МЧС, 12 единиц техники.

В свою очередь, "Интерфаксу" уточнили, что пожар произошел на одном из верхних ярусов театра, огнем охвачена кровля. По словам источника, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Совместное патрулирование РФ и Турции трассы в Идлибе состоится 15 марта
Матвиенко запретила сенаторам выезжать за границу
После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах