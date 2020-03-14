Из новосибирского театра из-за пожара эвакуировали 583 человека

В Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус" произошло задымление на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В сообщении отмечено, что сотрудники администрации театра организовали эвакуацию 583 человек, пострадавших нет. Люди были выведены из здания до прибытия подразделений пожарной охраны.

Как установили сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения, на кровле произошло возгорание утеплителя. Произошло это в 10.10 по московскому времени.

Театр находится в Центральном районе Новосибирска по ул. Каменская.

В мероприятии задействовано 44 сотрудников МЧС, 12 единиц техники.

В свою очередь, "Интерфаксу" уточнили, что пожар произошел на одном из верхних ярусов театра, огнем охвачена кровля. По словам источника, пожару присвоен повышенный номер сложности.