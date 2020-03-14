На Урале полицейский спас водителя из машины за минуту до взрыва

МВД России обнародовало информацию о ДТП, случившемся в Свердловской области в конце февраля этого года на 11-м километре автодороги Верхняя Тура - Красноуральск.

Водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Geely Atlas. За рулем последней находился старший инспектор подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области майор внутренней службы Денис Гудимов.

В результате Peugeot загорелся, его владелец самостоятельно покинуть горящую машину не смог. Как позже выяснилось, он находился в шоковом состоянии.

На помощь пострадавшему пришел Денис Гудимов. Выбравшись из своего автомобиля, он подбежал к горящему Peugeot и вытащил водителя из салона. Полицейский сбил огонь на одежде и оттащил мужчину от пылающей иномарки. И буквально через минуту ее бензобак взорвался, автомобиль полностью выгорел.

Рядом с местом ДТП стали останавливаться другие автомобилисты. Они вызвали специалистов экстренных служб, которые отвезли пострадавших водителей в больницу.

Врачи диагностировали у Дениса Гудимова термические ожоги пальцев руки и многочисленные ушибы. Водитель Peugeot получил серьезные ожоги и переломы.

- По факту ДТП отделением ГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Назначено проведение соответствующих экспертиз, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.