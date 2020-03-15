В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.

Потерпевшие сами пожаловались на стрелка, одна из потерпевших получила синяк. По данным интернет-пабликов, обе девушки работают промоутерами. Преступник стрелял по ним из пневматического оружия. Полиция начала розыск стрелка.

Напомним, что в 2016 году в том же районе местный житель убил 25-летнюю девушку-промоутера. Она зазывала прохожих в магазин через громкоговоритель. Стрелок заявил, что девушка мешала ему отдыхать. Убийца получил срок в колонии.