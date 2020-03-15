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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Текст: Антон Валагин
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.

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- На аэродроме Черемушки при разряжании пушки вертолета Ми-8 произошел одиночный самопроизводьный выстрел за пределы зоны безопасности аэродрома, - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Артиллерийский снаряд повредил остекление и обшивку балкона на втором этаже жилого дома. На аэродроме создана комиссия для расследования обстоятельств ЧП. Командование части решает с городскими властями вопрос о компенсации причиненного ущерба.

Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Несчастные случаи ДФО Забайкальский край Чита

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