В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.

- На аэродроме Черемушки при разряжании пушки вертолета Ми-8 произошел одиночный самопроизводьный выстрел за пределы зоны безопасности аэродрома, - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Артиллерийский снаряд повредил остекление и обшивку балкона на втором этаже жилого дома. На аэродроме создана комиссия для расследования обстоятельств ЧП. Командование части решает с городскими властями вопрос о компенсации причиненного ущерба.