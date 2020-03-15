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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье школьница попросила подругу снять на камеру избиение девочки

Текст: Юрий Батин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во Владивостоке 14-летняя школьница избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять процесс на мобильный телефон.

Содержанием разошедшегося по социальным сетям ролика сейчас занимается полиция, куда обратился отец пострадавшей. Судя по отснятому в школьной раздевалке видео, сначала школьницы оскорбляют свою жертву. Потом одна из обидчиц начинает таскать девочку за волосы и пинает ее. Избиение безуспешно пытается остановить мальчик.

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Выяснилось, что все произошло в одной из школ Советского района. Все участники конфликта, в ходе которого девочке были нанесены телесные повреждения одноклассницей, установлены и опрошены.

"Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона", - цитирует в воскресенье РИА Новости представителя городского управления МВД.

По словам сотрудника полиции, затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол. Дальнейшее во многом будет зависеть от того, какой вред причинен здоровью потерпевшей. Степень тяжести установит судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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