В Приморье школьница попросила подругу снять на камеру избиение девочки

Во Владивостоке 14-летняя школьница избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять процесс на мобильный телефон.

Содержанием разошедшегося по социальным сетям ролика сейчас занимается полиция, куда обратился отец пострадавшей. Судя по отснятому в школьной раздевалке видео, сначала школьницы оскорбляют свою жертву. Потом одна из обидчиц начинает таскать девочку за волосы и пинает ее. Избиение безуспешно пытается остановить мальчик.

Выяснилось, что все произошло в одной из школ Советского района. Все участники конфликта, в ходе которого девочке были нанесены телесные повреждения одноклассницей, установлены и опрошены.

"Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона", - цитирует в воскресенье РИА Новости представителя городского управления МВД.

По словам сотрудника полиции, затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол. Дальнейшее во многом будет зависеть от того, какой вред причинен здоровью потерпевшей. Степень тяжести установит судебно-медицинская экспертиза.