В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по льду

Спасатели ведут поиски мужчины, который не вернулся вчера домой с прогулки. Сообщение о том, что четыре человека из деревни Саузовка Караснокамского района Башкирии отправились кататься на снегоходах, и один из них пропал, поступило в Центр обработки вызовов Системы-112 сегодня. Предположительно, мужчина провалился под лед.

Как рассказали в Госкомитете РБ по ЧС, аналогичный случай произошел в том же районе 13 марта. Двое мужчин отправились на рыбалку на снегоходе и провалились под лед. К счастью, они смогли самостоятельно выбраться из воды. Одному из них потребовалась медицинская помощь, так как он получил переохлаждение. Снегоход из воды так и не достали, он остался в реке.

Спасатели предупреждают, что в связи с теплой погодой, установившейся на территории республике, кататься на снегоходах нельзя.

- Безопасным для одного пешехода считается лед толщиной не менее 10-12 сантиметров. Под действием нагрузки возникают трещины, которые сопровождаются характерным скрипящим звуком. В данном случае нужно скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении, - напомнили правила безопасности в госкомитете по ЧС.