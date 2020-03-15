В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в жилом доме

В городе Тайшете Иркутской области загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом. В результате погибли четверо малолетних детей, сообщает пресс-службе регионального СК РФ.

По данным ведомства, пожар вспыхнул вечером 14 марта в доме по улице Горная. Как уточнили в региональном МЧС, на момент прибытия пожранных огнем была охвачена одна из квартир. Площадь пожара составила 73,5 квадратных метра. Открытое горение удалось ликвидировать через 35 минут. В ходе тушения на полу одной из комнат спасатели обнаружили тела четырех несовершеннолетних - 11-месячного младенца, а также детей в возрасте трех, четырех и шести лет.

Как удалось установить следователям, в момент возгорания дети находились дома одни. Мать была во дворе, кормила скот. Где был отец, сейчас выясняется. Семья характеризуется как положительная, на учете не состоит.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия. Для выяснения причин возгорания в Тайшет направлена группа Главного управления МЧС, назначена пожарно-техническая экспертиза. На месте также работают психологи.