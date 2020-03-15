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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае более 20 тысяч человек остались без отопления

Город Дудинка, расположенные на севере Красноярского края, остался без отопления и горячей воды из-за обрыва линии электропередач. Об этом сообщает мэрия города.

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По данным властей, авария произошла в 8:40 по местному времени. Оборвались линии электропередачи со стороны Норильска. Из-за отключения электроэнергии в городе прекращена подача горячей воды и отопления. Котельная переведена на резервный источник питания.

Как сообщает ТАСС, температура воздуха в городе опустилась до минус 16 градусов. Вечером ожидается похолодание до минус 21 градуса. Как уточнили власти, разогреть еду детям можно в центре "Арктика". Здание подключено к резервному источнику электричества.

Для поиска места обрыва и устранения неисправности на трассу выехали аварийные бригады. По информации регионального МЧС, для ликвидации последствий аварии привлечено 17 человек и пять единиц спецтехники.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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