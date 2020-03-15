Под Петербургом загорелся туристический автобус с пассажирами

В Ломоносовском районе Ленинградской области загорелся туристический автобус, в котором находились 44 человека.

Как сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это случилось сегодня, 15 марта на кольцевой автодороге вблизи городского поселения Новоселье. Около трех часов дня здесь произошло самовозгорание туристического автобуса Higer.

В автобусе находился 35-летний водитель и 43 пассажира. Все они успели вовремя покинуть салон, никто не пострадал.

Очевидцы выложили в соцсети фото и видео произошедшего. На них видно, что, несмотря усилия прибывших спасателей, автобус сгорел дотла.