Росгидромет назвал зоны подтоплений во время весеннего половодья

Зима в этом году в России выдалась на редкость теплая, но без половодья все равно не обойтись. По данным Росгидромета, средняя за зиму температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России - в среднем на 3-7 градусов. Более того, в январе на европейской части России она была на 7-10 градусов теплее нормы, на азиатской части - на 7-12 градусов.

Из-за теплой погоды к концу первой декады марта уже вскрылись ото льда верховья Волги, Нижняя Волга, Ока, Дон, Верхний Днепр, Западная Двина и их притоки. На некоторых реках азиатской части страны (Обь, Иртыш, Тобол) этот процесс начнется в первой декаде апреля. На большинстве рек России максимумы половодья в этом году ожидаются близкими к норме или ниже средних многолетних значений. Но не везде.

Несмотря на температурные рекорды, малоснежной зима была лишь в Москве и близлежащих областях. На севере, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке температура хоть и была выше нормы, но не была плюсовой. Росгидромет составил список городов и населенных пунктов, прибрежные части которых могут быть подтоплены в пиковые периоды весеннего половодья, когда снег начнет интенсивно таять и пополнять реки.

Список населенных пунктов, в которых возможны весенние подтопления, довольно обширен. В нем, в частности, значатся населенные пункты Тихвин, Тосно, Любань (Ленинградская область); Великий Новгород (Новгородская область); Киров и населенные пункты, расположенные в бассейне реки Вятка на территории Кировской области; населенные пункты на реке Северная Двина при формировании заторов льда: города Архангельск, Красавино, с. Холмогоры, д. Телегово, с. Емецк, с. Кузомень (Архангельская область), г. Нарьян-Мар, с. Усть-Кожва, с. Ермицы (Ненецкий АО).

В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Средняя за 2019 год температура на 2,07 градуса выше нормы за 1961-1990 годы

Возможно подтопление пониженных прибрежных участков городов Стерлитамак, Уфа и Бирск, а также населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек (Республика Башкортостан). В зоне опасности прибрежные территории населенных пунктов, дачных участков и хозяйственных объектов на реках Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань, города Барнаул, Камень-на-Оби, Чапша - с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей - с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш - с. Ельцовка, Бурла - с. Хабары (Алтайский край). Также есть опасность подтопления в г. Новокузнецк, пгт. Крапивино и г. Кемерово, Мрас-Су - г. Мыски, р. Кондома - пгт. Кузедеево, Кия - у г. Мариинск (Кемеровская область); г. Новосибирск (дачные участки), Бакса - с. Пихтовка, Карасук - с. Черновка (Новосибирская область) и многие другие.

В Росгидромете особенно обеспокоены и тем, что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Так, средняя за 2019 год температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила среднюю за 1961-1990 годы норму. При этом средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха за десятилетие на территории России в периоде с 1976 по 2019 годы составила 0,47 градуса. Это более чем в два с половиной раза выше скорости роста глобальной температуры за тот же период. За десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.

Как отмечает руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, температура каждого последующего десятилетия с 1980 года превышала температуру предыдущего. Наиболее заметно потепление в полярных областях. В течение последних тридцати лет (с 1990 по 2019 годы) рост среднегодовой температуры составил здесь 0,81 градуса, или 2,43 градуса за 30 лет.

"О потеплении свидетельствуют также быстрое уменьшение ледового покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого слоя вечной мерзлоты, уменьшение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы", - подчеркивают в Росгидромете. По данным мониторинга парниковых газов в атмосфере, уровень концентрации СО2 в северных широтах растет.

Весной и осенью максимум потепления приходится на побережье Восточно-Сибирского моря, а зимой - на северо-запад европейской территории. Летом самое быстрое потепление происходит в Европейской части России южнее 55 градусов северной широты (южнее Москвы).

Кроме того, в Росгидромете отмечают следующие особенности. Весной интенсивное потепление наблюдается в Западной (плюс 0,67 градуса/10 лет) и Средней Сибири (плюс 0,82 градуса/10 лет). В Восточной Сибири потепление происходит весной (плюс 0,78 градуса /10 лет) и осенью (плюс 0,77 градуса/10 лет). Летом потепление наблюдается в Южном и Центральном федеральных округах (плюс 0,44 градуса/10 лет и плюс 0,64 градуса/10 лет соответственно). Летом и осенью потепление наблюдается на всей территории России, однако в Сибири (на юге летом и в центре осенью) имеются области, где потепление существенно слабее.