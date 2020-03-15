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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кого выбирает вода

Росгидромет назвал зоны подтоплений во время весеннего половодья
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8109)
Зима в этом году в России выдалась на редкость теплая, но без половодья все равно не обойтись. По данным Росгидромета, средняя за зиму температура воздуха существенно превышала норму практически на всей территории России - в среднем на 3-7 градусов. Более того, в январе на европейской части России она была на 7-10 градусов теплее нормы, на азиатской части - на 7-12 градусов.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Из-за теплой погоды к концу первой декады марта уже вскрылись ото льда верховья Волги, Нижняя Волга, Ока, Дон, Верхний Днепр, Западная Двина и их притоки. На некоторых реках азиатской части страны (Обь, Иртыш, Тобол) этот процесс начнется в первой декаде апреля. На большинстве рек России максимумы половодья в этом году ожидаются близкими к норме или ниже средних многолетних значений. Но не везде.

Фото: iStock
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Несмотря на температурные рекорды, малоснежной зима была лишь в Москве и близлежащих областях. На севере, в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке температура хоть и была выше нормы, но не была плюсовой. Росгидромет составил список городов и населенных пунктов, прибрежные части которых могут быть подтоплены в пиковые периоды весеннего половодья, когда снег начнет интенсивно таять и пополнять реки.

Список населенных пунктов, в которых возможны весенние подтопления, довольно обширен. В нем, в частности, значатся населенные пункты Тихвин, Тосно, Любань (Ленинградская область); Великий Новгород (Новгородская область); Киров и населенные пункты, расположенные в бассейне реки Вятка на территории Кировской области; населенные пункты на реке Северная Двина при формировании заторов льда: города Архангельск, Красавино, с. Холмогоры, д. Телегово, с. Емецк, с. Кузомень (Архангельская область), г. Нарьян-Мар, с. Усть-Кожва, с. Ермицы (Ненецкий АО).

В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Средняя за 2019 год температура на 2,07 градуса выше нормы за 1961-1990 годы

Возможно подтопление пониженных прибрежных участков городов Стерлитамак, Уфа и Бирск, а также населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек (Республика Башкортостан). В зоне опасности прибрежные территории населенных пунктов, дачных участков и хозяйственных объектов на реках Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань, города Барнаул, Камень-на-Оби, Чапша - с. Красногорское, Чарыш у с. Белоглазово и свх. Чарышский, Алей - с. Старо-Алейское и г. Рубцовск, Чумыш - с. Ельцовка, Бурла - с. Хабары (Алтайский край). Также есть опасность подтопления в г. Новокузнецк, пгт. Крапивино и г. Кемерово, Мрас-Су - г. Мыски, р. Кондома - пгт. Кузедеево, Кия - у г. Мариинск (Кемеровская область); г. Новосибирск (дачные участки), Бакса - с. Пихтовка, Карасук - с. Черновка (Новосибирская область) и многие другие.

В Росгидромете особенно обеспокоены и тем, что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Так, средняя за 2019 год температура воздуха в России на 2,07 градуса превысила среднюю за 1961-1990 годы норму. При этом средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха за десятилетие на территории России в периоде с 1976 по 2019 годы составила 0,47 градуса. Это более чем в два с половиной раза выше скорости роста глобальной температуры за тот же период. За десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.

Как отмечает руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, температура каждого последующего десятилетия с 1980 года превышала температуру предыдущего. Наиболее заметно потепление в полярных областях. В течение последних тридцати лет (с 1990 по 2019 годы) рост среднегодовой температуры составил здесь 0,81 градуса, или 2,43 градуса за 30 лет.

Фото: ТАСС
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"О потеплении свидетельствуют также быстрое уменьшение ледового покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого слоя вечной мерзлоты, уменьшение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы", - подчеркивают в Росгидромете. По данным мониторинга парниковых газов в атмосфере, уровень концентрации СО2 в северных широтах растет.

Весной и осенью максимум потепления приходится на побережье Восточно-Сибирского моря, а зимой - на северо-запад европейской территории. Летом самое быстрое потепление происходит в Европейской части России южнее 55 градусов северной широты (южнее Москвы).

Кроме того, в Росгидромете отмечают следующие особенности. Весной интенсивное потепление наблюдается в Западной (плюс 0,67 градуса/10 лет) и Средней Сибири (плюс 0,82 градуса/10 лет). В Восточной Сибири потепление происходит весной (плюс 0,78 градуса /10 лет) и осенью (плюс 0,77 градуса/10 лет). Летом потепление наблюдается в Южном и Центральном федеральных округах (плюс 0,44 градуса/10 лет и плюс 0,64 градуса/10 лет соответственно). Летом и осенью потепление наблюдается на всей территории России, однако в Сибири (на юге летом и в центре осенью) имеются области, где потепление существенно слабее.

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