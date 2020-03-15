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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зачем дайверу водомет

В Калининградской области возбудили уголовное дело о незаконной добыче янтаря
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8109)
Фигурантами стали двое дайверов, размывавших морское дно с помощью спецтехники. Это одно из первых подобных дел в регионе. Уголовную ответственность для "черных" добытчиков балтийского самоцвета ввели в декабре прошлого года, ранее действовали только административные штрафы.

Незаконный янтарный промысел - настоящий бич Калининградской области, на территории которой сконцентрировано до 90 процентов мировых запасов "солнечного камня". Долгие годы бороться с нелегалами было сложно из-за низких штрафов. Взыскание в пять тысяч рублей не пугало "черных" янтарщиков, которым одна смена приносила десятки тысяч рублей. В 2018 году вступили в силу поправки в КоАП РФ, разработанные по инициативе Янтарного края. С тех пор физические лица платят от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц размер штрафа измеряется уже десятками миллионов.

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Как отмечают власти региона, поправки в УК РФ позволят бороться с отдельными нарушителями, не воспринимающими административные меры воздействия. Ведь уголовное наказание - до двух лет колонии со штрафом до 200 тысяч рублей - грозит только "черным" янтарщикам, которым ранее уже выписывали административные штрафы за нелегальный оборот самоцвета.

Именно таких злостных нарушителей задержали калининградские полицейские, патрулируя ночью акваторию Балтийского моря. Дайверов обнаружили с помощью тепловизора.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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